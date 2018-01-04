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Врача из Крупок приговорили к девяти с половиной годам заключения за педофилию
05.01.2018 15:51 — Новости Общества | Tut.by
Суд признал 41-летнего педиатра из Крупок виновным в ряде половых преступлений против детей или подростков. Мужчину приговорили к девяти с половиной годам заключения в колонии усиленного режима. Об этом TUT.BY рассказал ведущий специалист суда Борисовского района Дмитрий Кривело.
Как сообщалось ранее, заведующего педиатрическим отделением Крупской районной больницы
29 декабря суд вынес приговор — девять с половиной лет лишения свободы в колонии усиленного режима.
Мужчину признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса. Это «иные действия сексуального характера» с применением насилия и использованием беспомощного состояния — причем не единожды. В числе пострадавших есть малолетний ребенок.
Кроме того, педиатра осудили за использование подростка для изготовления порнографических материалов, а также иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет (при отсутствии признаков преступлений по статьям 166 и 167 — изнасилования или насильственных действий).
«Суд также постановил гражданина И. по ч.3 ст. 343−1 УК оправдать за недоказанностью его участия в совершении преступления», — добавил представитель суда. Речь идет про использование малолетнего для создания порнографии или изготовление детской порнографии в составе организованной группы.
Известно, что до приговора мужчина почти год провел под стражей, и это время ему учтут при отбытии срока. Фигурант еще может обжаловать приговор в течение 10 дней.
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Его признали виновным в действиях сексуального характера с детьми и подростками. А также использовании их для создания порнографии.
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