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Дело директора агрофирмы "Лебедево" и его сына-бизнесмена передано в суд. Ущерб - миллион долларов

05.01.2018 17:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Завершено расследование уголовного дела в отношении директора агрофирмы «Лебедево» (Молодечненский район) и его сына-бизнесмена. Обоих обвиняют в коррупции, сообщает Управление Следственного комитета по Минской области. Ущерб оценивается в миллион долларов.

Руководителя госпредприятия «Лебедево» обвиняют в превышении полномочий. Так, с мая 2014-го по август 2016-го помогал сыну с бизнесом. А именно при закупках «обеспечивал» победу фермерского хозяйства, которое возглавлял его сын.

К слову, ранее в этой же истории также фигурировало имя запреда Молодечненского района — якобы именно чиновник помог знакомому-директору с бизнесом сына. И отправил разнарядку предприятиям района купить кормовые добавки у определенного поставщика.

«В результате заключения таких сделок филиалу поставлялись товары по завышенным ценам и без согласования с вышестоящей организацией», — рассказала официальный представитель УСК Татьяна Белоног.

Следствие установило 4 таких эпизода, ущерб предприятию оценивается в более чем 2 миллиона рублей — то есть один миллион долларов в эквиваленте.

Действия директора «Лебедево» квалифицированы как превышение и злоупотребление служебными полномочиями. В ходе следствия фигурант полностью возместил ущерб. Наложен арест на его имущество (деньги, коттеджи, машины) общей стоимостью 3 миллиона рублей. Обвиняемый находится под домашним арестом.

Его сына обвиняют в пособничестве из «иной личной заинтересованности». Он находится на свободе под залогом.

Уголовное дело уже передано в суд.

 
 
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Следствие установило 4 таких эпизода, ущерб предприятию оценивается в более чем 2 миллиона рублей - то есть один миллион долларов в эквиваленте.

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