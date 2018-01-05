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Трансграничные турмаршруты свяжут Львов и белорусские территории с десятидневным безвизом

06.01.2018 08:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Территории Беларуси с десятидневным безвизовым режимом и Львов планируется объединить в трансграничные туристические маршруты. Об этом сообщила заместитель директора Национального агентства по туризму Елена Лихимович.

В конце декабря 2017 года во Львове был презентован туристический потенциал Беларуси. Представители турбизнеса обеих стран выразили заинтересованность в организации совместных туров для граждан Западной Европы с посещением Львова и туробъектов Гродненской и Брестской областей, длительность безвизового режима на территории которых увеличилась до 10 дней.

«Участники встречи сошлись во мнении, что такие совместные туры делать можно и нужно, и рассмотрели возможные маршруты. Это классические автобусные туры, популярные в Европе. Туристические компании активно взялись за эту идею, например, организовать приезд туристов из Львова в Гродно или в Беловежскую пущу, о которой многие иностранцы наслышаны, но никогда не посещали в рамках автобусного тура. Наши компании выходят на связь со львовскими, чтобы более предметно говорить о том, как это будет осуществляться на практике», — рассказала Елена Лихимович.

При этом она подчеркнула, что организация трансграничных маршрутов выгодна для обеих сторон.

«Львов посещает много туристов из соседней Польши и Германии. Даже если бы половина туристов, которые гуляют по городу, посетили еще туробъекты в Беларуси, мы были бы благодарны. В то же время для львовских туристических компаний объединение усилий интересно с точки зрения создания новых маршрутов», — отметила заместитель директора.

 
Теги: Гродно
 
 
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Территории Беларуси с десятидневным безвизовым режимом и Львов планируется объединить в трансграничные туристические маршруты.

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