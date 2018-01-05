Погодные аномалии. В Гомельской области начались январские паводки

Сообщения об аномальных холодах этой зимой приходят из разных частей света. Европу и Америку засыпает . И даже в Индии замерзают . А в Беларуси из-за небывало высоких температур начались январские паводки.

В Гомельской области реки, которые давно должны быть подо льдом, выходят из берегов. Аномалия для зимы и проблема для жителей. И где-то подтопления настолько серьезные, что без лодок обойтись невозможно. Подключились и спасатели, они патрулируют размытые дороги.

Сначала приблизилась к ограде, затем зашла внутрь и буквально за два дня на глазах Николая Нечипоровича под воду ушло пол-огорода. И так у большинства соседей, говорят, впору снеговиков лепить, а вместо этого хоть лодку доставай.

После того, как Друть вышла из берегов и поднялась на двенадцать сантиметров, в Рогачеве подтопило все улицы, расположенные рядом с водоемом. И хотя опасную отметку уровень воды еще не преодолел, местные жители готовятся к худшему. Спасатели — на круглосуточном дежурстве. Главное — не пропустить новых подъемов.

«Ежедневно наши работники замеряют уровень воды, чтобы не допустить подтопления жилых домов и надворных построек, для того, чтобы принять своевременно определённые меры, которые не позволят нарушить жизнедеятельность граждан», — рассказывает начальник Рогачевского районного отдела по ЧС Василий Маслюков.

Такая динамика в регионе у всех рек. Из берегов уже вышли Днепр, Березина, Припять, Случь и Птичь. Недалеко от Петрикова под воду ушел целый участок дороги. Машины вынуждены ехать в обход.

Синоптики такой зимы, говорят, не было давно.

«В связи с тем, что весь декабрь и ноябрь проходили осадки и местами они были очень сильные, выпадал снег, который тоже в связи с теплой погодой таял, эти осадки они дали развитие дождевого паводка», — поясняет начальник отдела гидрологии филиала «Гомельоблгидромет» Ольга Калугина.

И уровень воды в реках, вероятнее всего, продолжит рост. До конца недели регион ждет дождливая и теплая погода. Семь градусов с плюсом могут побить паводковые рекорды, если в Беларусь не вернется настоящая зима.