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Мечтать не вредно. Каким хотят увидеть 2018 год журналисты TUT.BY

06.01.2018 16:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Каждой девушке — по айтишнику, «по пятьсот» — только тем, кто заработал, а тем, кто не заработал — столько и не нужно. А еще мир во всем мире, отмена «декрета о тунеядстве» и хорошие новости. Накануне рождества журналисты и редакторы TUT.BY поделились своими материальными и духовными мечтами на 2018 год.

 

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