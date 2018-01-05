Мечтать не вредно. Каким хотят увидеть 2018 год журналисты TUT.BY

Каждой девушке — по айтишнику, «по пятьсот» — только тем, кто заработал, а тем, кто не заработал — столько и не нужно. А еще мир во всем мире, отмена «декрета о тунеядстве» и хорошие новости. Накануне рождества журналисты и редакторы TUT.BY поделились своими материальными и духовными мечтами на 2018 год.

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