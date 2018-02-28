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Задержали как черного копателя, а оказался еще и педофилом. В Жлобине мужчину осудили на 15 лет
01.02.2018 12:58 — Новости Общества | Tut.by
В Жлобине суд вынес приговор 35-летнем местному жителю. Мужчину признали виновным сразу в нескольких тяжких преступлениях. Среди них — использование заведомо малолетних для изготовления порнографических материалов с их изображением, совершение иных действий сексуального характера в отношении заведомо малолетних, а также незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Подробности сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Войдя в доверие к детям, мужчина фиксировал свои противоправные действия на фото и видео. В ходе обысков по месту жительства обвиняемого были изъяты оптические диски и накопитель информации, на которых было записано в общей сложности более 250 графических и видео- материалов порнографического характера.
На основании собранных по делу доказательств жлобинчанин признан виновным сразу по трем статьям. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Приговор в законную силу не вступил.
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В Жлобине суд вынес приговор 35-летнем местному жителю. Мужчину признали виновным сразу в нескольких тяжких преступлениях. Среди них - использование заведомо...
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