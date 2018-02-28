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Задержали как черного копателя, а оказался еще и педофилом. В Жлобине мужчину осудили на 15 лет

01.02.2018 12:58 — Новости Общества | Tut.by  
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В Жлобине суд вынес приговор 35-летнем местному жителю. Мужчину признали виновным сразу в нескольких тяжких преступлениях. Среди них — использование заведомо малолетних для изготовления порнографических материалов с их изображением, совершение иных действий сексуального характера в отношении заведомо малолетних, а также незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Подробности сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Все началось с расследования дела о незаконных раскопках, которые житель Жлобина проводил на территории района с целью поиска боеприпасов, взрывных устройств, составных частей огнестрельного оружия времен Великой Отечественной войны.
Мужчина извлекал взрывчатые вещества из найденных авиабомб, мин и гранат. Корпусы боеприпасов выставлял для продажи на интернет-аукционах под видом изделий бытового назначения (вазы, кашпо и др.) и посредством почтовых отправлений пересылал покупателям. Его действиями заинтересовались следователи.
И уже в ходе предварительного расследования выявили другие преступления, совершенные обвиняемым в отношении детей. Установлено, что в течение двух лет он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении шести малолетних девочек.

Войдя в доверие к детям, мужчина фиксировал свои противоправные действия на фото и видео. В ходе обысков по месту жительства обвиняемого были изъяты оптические диски и накопитель информации, на которых было записано в общей сложности более 250 графических и видео- материалов порнографического характера.

На основании собранных по делу доказательств жлобинчанин признан виновным сразу по трем статьям. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Приговор в законную силу не вступил.

 
 
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В Жлобине суд вынес приговор 35-летнем местному жителю. Мужчину признали виновным сразу в нескольких тяжких преступлениях. Среди них - использование заведомо...

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