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Россия включила Славгород в топ городов с рекордными осадками, но в Мозыре, Гомеле снега еще больше
06.02.2018 12:31 — Новости Общества | Tut.by
По данным Гидрометцентра России, Славгород в Могилевской области стал одним из пяти мест на Земле, где 4 февраля выпало самое большое количество осадков,
По информации Гидрометцентра России, 4 февраля первые четыре места по количеству осадков заняли Павловский Посад Московской области — 21 мм, Кострома — 20 мм, Никольск Вологодской области — 17 мм, и Спас-Деменск Калужской области — 16 мм. На пятой строчке расположился белорусский Славгород — 15 мм.
В Белгидромете данные по Славгороду за 4 февраля такие же, как и у российских коллег. При этом, уточняют белорусские синоптики, в этот же день 15 мм осадков выпало также в Мстиславле и Жлобине. В Василевичах Речицкого района — 17 мм.
Рекордсменами же по количеству осадков в воскресенье стали Мозырь и Гомель — 18 мм.
— Осадки в Гомеле и Мозыре шли в виде снега и мокрого снега, — уточнили специалисты. — В Мстиславле они были больше в виде снега, и там образовался снежный покров.
В понедельник в Белгидромете
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По данным Гидрометцентра России, Славгород в Могилевской области стал одним из пяти мест на Земле, где 4 февраля выпало самое большое количество осадков.
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