Родина президента, отставка министров, провал в футболе и митинг таксистов - все за вчера

Доброе утро!

Вчерашний олимпийский день был для нас не самым радостным: упустили медальные шансы в женской биатлонной индивидуальной гонке , ничего не принесла и мужская , зато две наши фристайлистки пробились в финал. Будем болеть сегодня !

ВАЖНОЕ

Вчера президент отправил в отставку двух министров — лесного хозяйства Михаила Амельяновича и спорта и туризма Александра Шамко. Как вчера шутили соцсети, «единственной мишенью, которую сегодня поразила Дарья Домрачева, стал министр спорта» © На самом деле нет , но новость об отставке и правда прилетела сразу же после того, как завершилась женская индивидуальная гонка по биатлону, а вместе с ней испарилась очередная белорусская надежда на медаль. Вот здесь, кстати, рассказываем, чем нам запомнился Шамко , возглавлявший ведомство с 2013 года.





Александр Лукашенко в четверг прошелся и по белорусскому футболу — принял с докладом о вопросах подготовки тренерских кадров и развития детско-юношеского футбола футбольных функционеров и жестко выразил недовольство: «Везде провал. Самый массовый, самый любимый вид спорта, для которого, по большому счету, чтобы научиться играть, ничего не надо».

Стало известно, что экспорт ПВТ впервые превысил 1 млрд долларов . «Ключевой фактор успеха один — ясный сигнал от президента ИТ-сообществу: работайте свободно и спокойно, зарабатывайте для себя и для страны, государство нигде не будет мешать вам, а всюду, где может, поможет», — пояснил Янчевский.

Суд в Минске начал слушать дело парня, которого обвиняют в насилии в отношении сотрудника внутренних органов: после санкционированного «Марша нетунеядцев» в столице он «отбивал» анархистов от омоновцев . Будем следить.

Оказывается, оправдательный приговор витебской роженице обжалован в Верховном суде — прокуратура ожидаемо подала протест.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Побывали в Копыси. Какой была бы судьба этого маленького городского поселка, не родись в местной больнице президент Беларуси, сказать сложно. Зато сейчас на него возложена серьезная миссия быть «образцово-показательным». Спросили копысских чиновников и жителей, легко ли быть примером для подражания .

Устроили сравнительный тест двух электробусов. Машина китайского производства ездит в Могилеве, а белорусская разработка трудится в Минске. Кто делает это лучше ?

Вот у нас еще один прекрасный текст остался с Дня влюбленных. «Трамвай ехал и ехал, а люди внутри говорили и говорили. 20 скептиков разной степени тяжести собрались на быстрые свидания в трамвае, чтобы провести 14 февраля не дома». Кто решил «попытать счастья» в трамвайчике для влюбленных и чем все это закончилось — в нашем репортаже .





А это — знакомьтесь ! — Валерий. Ему около сорока. Не пьет. У него хорошая работа, трое детей и кольцо на безымянном пальце правой руки. Мы познакомились с ним на занятиях для мужчин-агрессоров. Восемь лет во время ссор Валерий поднимает руку на жену. Агрессором себя не считает. «То, что супруга скандалит, это ее проблемы, но пощечины „раздаю“ я, и это уже моя беда», — говорит он. На курсы мужчина пришел год назад. Ссор за это время меньше не стало, но контролировать свою злость в конфликтах, признаётся, стало проще.

Пообщались с белорусами, которые тратят очень много времени на дорогу на работу . Александр например, каждое утро два часа едет в Чижовку ради должности сисадмина, а Александра — полтора часа в Боровляны. Эти и другие минчане рассказали нам, как они борются с недосыпом, скукой в транспорте и опозданиями.

В Минске прошел стихийный митинг таксистов службы 135: «Столица» на днях порадовала пассажиров снижением ценника, а абонентская плата для водителей осталась прежней. Таксисты изменениям не рады, некоторые отказались на новых условиях принимать заказы , за что были отключены диспетчерской от сервиса. Вчера решали, как им жить и работать дальше .

Посмотрите, как бывает: оказывается, в Минске относительно недалеко от метро и центра есть многоквартирный дом без воды и канализации. Да-да, в туалет ходят на улицу .

Все новости четверга, 15 февраля

Кстати. У нас сейчас идет голосование за победителя конкурса «Мой бюджет». Несколько месяцев читатели рассказывали о том, как они управляют своим семейным бюджетом, и делились своими лайфхаками по экономии. Пришло время выбрать лучшую историю .

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