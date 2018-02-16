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Родина президента, отставка министров, провал в футболе и митинг таксистов - все за вчера
16.02.2018 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Вчерашний олимпийский день был для нас не самым радостным: упустили медальные шансы в
ВАЖНОЕ
Вчера президент отправил в отставку двух министров — лесного хозяйства Михаила Амельяновича и спорта и туризма Александра Шамко. Как вчера шутили соцсети, «единственной мишенью, которую сегодня поразила Дарья Домрачева, стал министр спорта» ©
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Побывали в Копыси. Какой была бы судьба этого маленького городского поселка, не родись в местной больнице президент Беларуси, сказать сложно. Зато сейчас на него возложена серьезная миссия быть «образцово-показательным».
Устроили сравнительный тест двух электробусов. Машина китайского производства ездит в Могилеве, а белорусская разработка трудится в Минске.
Вот у нас еще один прекрасный текст остался с Дня влюбленных. «Трамвай ехал и ехал, а люди внутри говорили и говорили. 20 скептиков разной степени тяжести собрались на быстрые свидания в трамвае, чтобы провести 14 февраля не дома». Кто решил «попытать счастья» в трамвайчике для влюбленных и чем все это закончилось —
А это —
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Кстати. У нас сейчас идет голосование за победителя конкурса «Мой бюджет». Несколько месяцев читатели рассказывали о том, как они управляют своим семейным бюджетом, и делились своими лайфхаками по экономии.
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Доброе утро! Вчерашний олимпийский день был для нас не самым радостным. Будем болеть сегодня!
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