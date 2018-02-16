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Нет, не весна. Погода в Гомеле в выходные
16.02.2018 07:38 — Новости Общества | Tut.by
Предстоящие выходные старательно копируют сценарий прошлых. После небольшого мороза ожидается потепление. Но это совсем ничего не значит, предупреждают синоптики.
В субботу температура воздуха начнет повышаться. Днем она достигнет отметки ноль. Будет пасмурно, но безветренно.
В воскресенье настроение у погоды испортится. Вероятны осадки в виде мокрого снега и метели.
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Предстоящие выходные старательно копируют сценарий прошлых. После небольшого мороза ожидается потепление. Но это совсем ничего не значит, предупреждают...
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