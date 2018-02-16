Нет, не весна. Погода в Гомеле в выходные

Предстоящие выходные старательно копируют сценарий прошлых. После небольшого мороза ожидается потепление. Но это совсем ничего не значит, предупреждают синоптики.





В субботу температура воздуха начнет повышаться. Днем она достигнет отметки ноль. Будет пасмурно, но безветренно.

В воскресенье настроение у погоды испортится. Вероятны осадки в виде мокрого снега и метели.