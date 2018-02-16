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В БрГТУ будут готовить IT-экономистов и маркетологов
16.02.2018 07:35 — Новости Общества | Tut.by
В этом году в БрГТУ будет проводиться набор по 28 специальностям, три из которых новые и открылись совершенно недавно,
Сразу две в этом году появились на экономическом факультете. Так, впервые будут набирать абитуриентов по специальности «Экономика электронного бизнеса» (квалификация — экономист-программист). Для поступления на эту специальность абитуриенту необходимо сдать ЦТ по русскому или белорусскому языку, математике, а также иностранному языку. Еще одна новая специальность на экономическом факультете — «Электронный маркетинг» (квалификация — маркетолог-программист). Для приобретения этой профессии в приемную комиссию также необходимо будет предъявить сертификаты с результатами ЦТ по русскому или белорусскому языку, математике, а также иностранному языку.
Новая специальность открылась и на строительном факультете БрГТУ — «Архитектурный дизайн» (квалификация — архитектор-дизайнер). Для поступления необходимо пройти ЦТ по русскому или белорусскому языку, математике, а также сдать внутренние экзамены на творчество (рисунок и композиция).
В БрГУ им. Пушкина, как сообщили в вузе, в этом году новые специальности не предусмотрены.
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Впервые будут набирать абитуриентов по специальности "экономика электронного бизнеса" и "электронный маркетинг".
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