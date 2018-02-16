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Мокро, снежно и метель. Погода в Гродно и области в выходные

16.02.2018 08:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Ничего нового. В предстоящие выходные на Гродненщине будет ветрено, серо и снежно. В субботу будет идти снег, в воскресенье — метель. Также ожидается небольшая минусовая температура.


В субботу, 17 февраля, ночью сплошная облачность, возможен мокрый снег. Температура воздуха около нуля. Днем тоже сплошная облачность и небольшой мокрый снег. А еще ветрено — порывы до 13 м/с. Температура воздуха — +1…3 °C. Вечером погода существенно не поменяется. Правда, такого ветра уже не будет.

В воскресенье, 18 февраля, весь день будет облачно. Утром ожидается метель. Днем — небольшой снег. Температура воздуха днем — 0…-2°C.

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Ничего нового. В предстоящие выходные на Гродненщине будет ветрено, серо и снежно. В субботу будет идти просто снег, в воскресенье - метель. Также ожидается...

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