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Мокро, снежно и метель. Погода в Гродно и области в выходные
16.02.2018 08:52 — Новости Общества | Tut.by
Ничего нового. В предстоящие выходные на Гродненщине будет ветрено, серо и снежно. В субботу будет идти снег, в воскресенье — метель. Также ожидается небольшая минусовая температура.
В субботу, 17 февраля, ночью сплошная облачность, возможен мокрый снег. Температура воздуха около нуля. Днем тоже сплошная облачность и небольшой мокрый снег. А еще ветрено — порывы до 13 м/с. Температура воздуха — +1…3 °C. Вечером погода существенно не поменяется. Правда, такого ветра уже не будет.
В воскресенье, 18 февраля, весь день будет облачно. Утром ожидается метель. Днем — небольшой снег. Температура воздуха днем — 0…-2°C.
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Ничего нового. В предстоящие выходные на Гродненщине будет ветрено, серо и снежно. В субботу будет идти просто снег, в воскресенье - метель. Также ожидается...
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