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В преддверии Дня вывода войск из Афганистана на Копыльщине почтили память погибших воинов-интернационалистов

16.02.2018 — Новости Общества | Слава працы (Копыль)  
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Подвиг и смелость воинов-интернационалистов всегда будут хорошим примером для взрослых и подрастающего поколения.


■ Встреча с Софьей Ивановной Михалкович — матерью погибшего воина-интернационалиста Геннадия Михалковича

Председатель Копыльской РОС ДОСААФ, заместитель председателя РО ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Александр Касинский, начальник обособленной группы военного комиссариата Несвижского и Копыльского районов подполковник Сергей Маргалик и ветеран войны в Афганистане Александр Пыл возложили корзины с цветами на могилы погибших. Они посетили места захоронения капитана Валентина Вайтеховича в деревне Дусаевщина, рядового Дмитрия Калевича — в д. Старый Копыль, майора Александра Карповича — в д. Бобовня. Не обошли вниманием и могилы воинов-интернационалистов в самых отдаленных уголках района, где почтили память сержанта Геннадия Михалковича в д. Мацкевичи и ветерана войны в Афганистане Владимира Драцкого, который ушел из жизни в мирное время от ран, полученных в «горячих точках» (его могила находится в д. Чирвоная Дубрава).

По традиции ежегодно принято посещать родителей погибших. Так, участники поездки встретились с Софьей Ивановной Михалкович из д. Мацкевичи, матерью Геннадия Михалковича. Ей вручили материальную помощь от Копыльского районного исполнительного комитета.

Павел ШЕИН

 
 
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Подвиг и смелость воинов-интернационалистов всегда будут хорошим примером для взрослых и подрастающего поколения. Председатель Копыльской РОС ДОСААФ,...

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