В преддверии Дня вывода войск из Афганистана на Копыльщине почтили память погибших воинов-интернационалистов

Подвиг и смелость воинов-интернационалистов всегда будут хорошим примером для взрослых и подрастающего поколения.





Председатель Копыльской РОС ДОСААФ, заместитель председателя РО ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Александр Касинский, начальник обособленной группы военного комиссариата Несвижского и Копыльского районов подполковник Сергей Маргалик и ветеран войны в Афганистане Александр Пыл возложили корзины с цветами на могилы погибших. Они посетили места захоронения капитана Валентина Вайтеховича в деревне Дусаевщина, рядового Дмитрия Калевича — в д. Старый Копыль, майора Александра Карповича — в д. Бобовня. Не обошли вниманием и могилы воинов-интернационалистов в самых отдаленных уголках района, где почтили память сержанта Геннадия Михалковича в д. Мацкевичи и ветерана войны в Афганистане Владимира Драцкого, который ушел из жизни в мирное время от ран, полученных в «горячих точках» (его могила находится в д. Чирвоная Дубрава).

По традиции ежегодно принято посещать родителей погибших. Так, участники поездки встретились с Софьей Ивановной Михалкович из д. Мацкевичи, матерью Геннадия Михалковича. Ей вручили материальную помощь от Копыльского районного исполнительного комитета.

Павел ШЕИН