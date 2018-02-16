В Гродно откроется центр традиционной китайской медицины, где буду лечить иголками и банками

Центр традиционной китайской медицины расположился на улице Доватора и здесь уже все готово к приему первых пациентов. Торжественное открытие запланировано на конец февраля. В учреждении будут оказывать услуги иглотерапии, прижигания, лечения банками и китайского массажа, рассказывает «Гродненская правда».





Директор центра — китаянка Сяо Хун. Она более 25 лет занимается традиционной китайской медициной. Гродненским центром будет руководить в течение трех лет: таковы условия контракта. За это время в планах — обучить местных врачей китайской традиционной медицине, а также привлечь сюда больше китайских специалистов.

— Только когда я буду уверена, что работа полностью налажена, смогу увидеть мужа, сына и родителей, которые остались в Китае. Они переживают за меня и скучают. Но у меня работа такая — лечить людей и продвигать методы традиционной китайской медицины, — говорит Сяо Хун.





Кроме достаточно известного метода иглотерапии, гродненцам предложат прижигание. Эти две процедуры обычно проводятся в комплексе. Такой дуэт способен противостоять болезням нервной и кровеносной систем, опорно-двигательного аппарата, а также хирургическим и гинекологическим заболеваниям. Так утверждают китайские специалисты.

— Проще назвать недуги, которые не подвластны китайским традиционным методам. А они все же есть. Поэтому к нам лучше всего обращаться с уже поставленным диагнозом. В этом направлении мы будем работать совместно с классической медициной, — говорит Сяо Хун.





Точный диагноз очень важен еще и потому, что методы китайской традиционной медицины нацелены на устранение болезни, а не просто на снятие симптомов.

Например, в гродненском центре предлагают и метод лечения банками. В Китае он считается отличным болеутоляющим средством, который также активно воздействует на причину боли.

Еще одно направление — китайский массаж. Здесь будут принимать даже самых маленьких пациентов.