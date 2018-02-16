Делать снимки на похоронах, а тем более хранить их в семейных альбомах, сейчас не принято. Но еще лет тридцать назад такая традиция в Беларуси была. Некрополист Иван Чайчиц исследует погребальные фотографии белорусов. Он рассказал TUT.BY, зачем наши предки звали на похороны фотографов.



Похороны Федора Гайчука. Деревня Таракань Антопольский (сегодня — деревня Именины, Дрогичинский район), 1954

Выставка «Перед вечностью» пройдет в Галерее TUT.BY с 19 февраля по 2 марта 2017 года. Открытие выставки с участием Ивана Чайчица — 17 февраля, с 16.00 до 18.00. Адрес: Минск, проспект Дзержинского, 57, 9-й этаж

«Раньше люди относились к смерти спокойнее»

Гроб с покойником, траурная процессия — в семейных архивах многих белорусов и сейчас есть такие фотографии. Некрополист из Бреста Иван Чайчиц знает, почему они не пугали наших предков.

— Раньше люди по-другому относились к смерти, спокойнее. Сегодня мы далеки от нее: смерть происходит где-то в больницах, в домах престарелых, а раньше это было на глазах у домочадцев. Часто умирали дети, случались эпидемии, — рассказывает Иван Чайчиц. — К тому же, Беларусь всегда была многоконфессиональным государством, здесь жило много верующих. А религии говорят, что смерть это лишь начало другого пути, что настоящий христианин не должен бояться смерти. Сейчас люди смерти боятся больше, хотя люди все так же умирают каждый день.



Предположительно Полесье, 1950-е годы

Брестчанин изучает некрополи и биографии примечательных персон, которые там похоронены. Коллекция похоронных снимков собиралась постепенно. Кто-то из собеседников признавался, что из суеверий сжег такие фото, кто-то решился передать их исследователю.

— В какой-то момент я понял, что в Беларуси была целая традиция — фотографировать на похоронах.





Иван Чайчиц рассказывает: посмертные изображения в Европе были популярны еще когда не было фотографии, а покойников рисовали художники.





— В Викторианскую эпоху было даже такое: покойника усаживали и фотографировали будто живого. У нас умершего так не беспокоили, он оставался в гробу. Но вокруг гроба часто выстраивалась родня усопшего. Потом этот снимок раздавали соседям, высылали родственникам, которые живут далеко.

«Белорусские эмигранты высылали похоронные снимки домой»

Брестчанин видел снимки, сделанные белорусами в далеких Аргентине, США. Они уезжали в другие страны на заработки, а традицию похоронного фото увозили с собой.





— Такие снимки я получал из Казахстана, куда в разное время ссылали наших соотечественников, из Сибири. Уехавшие по возможности передавали снимки в Беларусь, чтобы тут родные могли увидеть: кто умер, кто жив, как изменились те, кого они знают, как похоронили того, кого знали на родине. В похоронных снимках содержался большой код памяти. Тогда ж не было ни интернета, ни мобильников, так что подобные фотографии могли много информации донести.



Похороны Василия Гайчука. Деревня Таракань Антопольский район (сегодня — деревня Именины, Дрогичинский район), 1955 год

Исследователь отмечает, что подобная традиция встречается у украинцев, латышей, литовцев, эстонцев, поляков, при этом похоронные снимки редко делали на территории современной России. Популярно это было, опять же, у белорусских эмигрантов и ссыльных.



Духовой оркестр на католическом некрополе в Паланге (Литва).

«Может быть, это единственный снимок человека»

Самый старинный снимок в коллекции сделан в конце 20-х — начале 30-х годов прошлого века, в период межвоенной Польши, в городе Брест-над-Бугом.

— Это похороны мальчика, его звали Богуслав, он умер в младенчестве.



Похороны младенца Богуслава Поплавского. Брест, 1930-е годы

На еще одном снимке с похорон младенца надпись «Умер Толенька». Скорее всего, его сделали родители. Когда современные люди это видят, они критикуют: зачем вообще такое хранить? Но ведь это выбор родителей этого ребенка: сохранить его в памяти, и это важно.





Иван Чайчиц видел на кладбищах в Бресте и в Антополе (Дрогичинский район) посмертные снимки детей, прикрепленные прямо на памятники.



Фото: из архива Ивана Чайчица

— Просто другого снимка у этого человека и не было. Многие удивляются: зачем хранить снимки 50-х годов своего мертвого прадеда? Некоторые добавляют: нужно хранить те, где он веселый, здоровый, живой. А я говорю: ребята, скорее всего, он всю жизнь вкалывал и у него никогда не было больших денег. И это тоже, может быть, единственное его фото.





Некрополист отмечает, что большинство снимков в коллекции были сделаны в советские годы. Несмотря на времена атеизма, часто на похоронах, особенно в деревнях, выдерживались религиозные обряды.



Похороны Василия Бухлова, Брест, кладбище Плоска, 1972 год





— Мы видим, что в деревнях на похоронах католика присутствует ксендз, православного — православный священник. У православных выносили хоругви. Пришедшие на похороны становились у гроба, причем старались, чтобы все попало в кадр: и покойник, и гости, и хоругви. На многих снимках видно, что голову покойнику специально поворачивали в сторону фотографа — чтобы запечатлеть человека в последний раз.





Помимо постановочных, встречаются репортажные снимки с похорон: фотограф просто шел за процессией и выполнял свою работу.



Похороны Василия Бухлова. Траурная процессия на кладбище Плоска, Брест, 1972 год

— В деревнях вообще люди в давнее время фотографировались только по двум поводам: свадьба и похороны. И в первом, и во втором случае люди всегда старались прийти нарядными. На похоронных снимках видно: люди не шли на скорбное мероприятие в рабочей одежде, отдавали дань уважения покойному: приводили себя в порядок, брали цветы и приходили, — рассказывает Иван Чайчиц.



Похороны Антонины Марчук, Брест, 1988 год. Из архива Геннадия Королюка.

«Мужчине пришлось через много лет выкапывать супругу и детей»

У каждого снимка с похорон может быть своя удивительная история. Пример — фотография, сделанные в Бресте в советские годы.

— Это католический некрополь Бреста, 1954 год. Люди преклоняют колени перед могилой, а на заднем фоне стоит военнослужащий в шинели. Офицерам в форме колено можно было преклонять только перед знаменем, — поясняет Иван Чайчиц. — Этот мужчина хоронит жену. Жизнь так сложилась, что до этого у пары умерли еще двое детей. Они похоронены рядом. Известно, что в 70-х годах этот мужчина услышал объявление городских властей: часть католического некрополя пойдет под строительство железнодорожных ремонтных мастерских. Если кто-то хочет — может сам выкопать своих родственников и перенести либо на какой-нибудь другой некрополь, либо на свободное место. И этот мужчина своими руками выкапывал и свою супругу, и детей.



Похороны Елены Яворэк на католическом кладбище в Бресте. На заднем плане — муж умершей, военнослужащий в шинели (фигура обрезана)

Некрополист добавляет: самый большой вред кладбищам был нанесен в советские годы. Один из примеров: на месте старого еврейского кладбища Бреста сегодня стадион «Локомотив».

«Думаю, скоро можно будет изучать саму традицию похорон»

На многих фотографиях с похорон есть дети. Иногда они стоят прямо у гроба. Иван Чайчиц обращает внимание, что сегодня детей на похороны многие стараются не брать.





— Мы видим: дети чаще всего не плачут, никто не вырывается, просто стоят. Их отправили к гробу, чтобы они запомнили образ дедушки, отца или матери, брата с сестрой — у детей ведь хорошая память. Сегодняшних детей полностью стараются оградить от погребения. Это снова о том, насколько мы все становимся далеки от такого повседневного события как смерть, и отодвигаем от него детей. Но ведь это действительность, которой современные дети совсем не видят и похороны однажды становятся для них абсолютным шоком.





Некрополист отмечает: на многих снимках процесс похорон выглядит спокойным, чинным-благородным.



Похороны Николая Чайчица, городской поселок Антополь, Дрогичинский район, 1990 год

— Это то, что может удивить современного человека. Мы живем в быстрое шумное время, когда дорога каждая минута. Куда-то несемся. Сегодня человека стараются похоронить в течение одного дня, если есть такая возможность. Нет традиции не то что посмертной фотографии, но и традиции, чтобы умерший переночевал в последний раз в собственном доме. Сегодня некоторые ритуальные фирмы не особо заботит соблюдение традиций. Думаю, скоро можно будет изучать собственно саму традицию похорон, ее исчезновение. А на этих снимках — неспешные, спокойные похороны. Когда не нужно было побыстрее опустить покойника в землю, потому что завтра нужно куда-то бежать. Когда люди могли успеть приехать из самых дальних уголков, чтобы проститься с родными. Никакой спешки.



