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В Минске женщина украла доллары из квартиры, где ухаживала за человеком с инвалидностью

16.02.2018 14:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Милиция задержала женщину, которая украла 17 тысяч долларов из квартиры, где она ухаживала за человеком с инвалидностью. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сообщается, что 57-летняя женщина с 30 января 2017 года по 7 февраля 2018 года подменяла свою коллегу и присматривала за 37-летним человеком с инвалидностью. В один из дней она воспользовалась тем, что матери инвалида не было дома, и похитила 17 тысяч долларов.

Это была часть лежавших на шкафу сбережений семьи. Для сохранности украденного женщина сначала сняла ячейку в банке, а после передала их на хранение своей знакомой.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 205 (Кража) УК РБ.

 
 
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