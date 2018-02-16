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Директора "Калипсо-тур" будут судить за обман почти сотни клиентов. Ущерб - 280 тысяч

16.02.2018 14:45 — Новости Общества | Tut.by  
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В суд передано уголовное дело в отношении руководителя фирмы «Калипсо-тур». Ее обвиняют в мошенничестве, а 98 граждан признаны потерпевшими. Об этом сообщает Управление Следственного комитета по Минску.

Выяснилось, что 26-летняя минчанка единолично руководила организацией турпоездок от имени ООО «Калипсо-тур» и ИП «Борздый».

Причем с октября 2016-го по июль 2017 года распоряжалась деньгами клиентов «по своему усмотрению». Она обещала пострадавшим, что рассчитается за сорванные поездки позже.

«Однако продолжала заключать новые договоры, заведомо зная о том, что принимаемые на себя обязательства не выполнит», — рассказала официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

В ходе следствия установлено 98 потерпевших. Ущерб — более 280 тысяч рублей. Ранее выяснилось, что обвиняемая проигрывала деньги клиентов в казино.

Действия женщины квалифицированы по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество в особо крупном размере). Санкция статьи — от 3 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в начале июля в милицию обратились люди и рассказали о том, что в ООО «Калипсо Тур» купили путевки за границу, но туры не состоялись. В частности, речь шла о поездках в Испанию, Грецию, Египет, Турцию, Чехию, Болгарию и Кипр. Некоторым из них начали возвращать деньги, но о массовых выплатах речь не шла.

 
Теги: Минск
 
 
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