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Директора "Калипсо-тур" будут судить за обман почти сотни клиентов. Ущерб - 280 тысяч
16.02.2018 14:45 — Новости Общества | Tut.by
В суд передано уголовное дело в отношении руководителя фирмы «Калипсо-тур». Ее обвиняют в мошенничестве, а 98 граждан признаны потерпевшими. Об этом
Выяснилось, что 26-летняя минчанка единолично руководила организацией турпоездок от имени ООО «Калипсо-тур» и ИП «Борздый».
Причем с октября 2016-го по июль 2017 года распоряжалась деньгами клиентов «по своему усмотрению». Она обещала пострадавшим, что рассчитается за сорванные поездки позже.
«Однако продолжала заключать новые договоры, заведомо зная о том, что принимаемые на себя обязательства не выполнит», — рассказала официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.
В ходе
Действия женщины квалифицированы по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество в особо крупном размере). Санкция статьи — от 3 до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в начале июля
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Иногда она проигрывала деньги клиентов в казино.
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