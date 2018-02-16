|
Дело, которое помог раскрыть Лукашенко."Откопали" всех. И следователей, и милицию, и судей, и прокуроров"
16.02.2018 15:07 — Новости Общества | Tut.by
Установлены виновные в недобросовестном расследовании убийства в 2009 году жительницы Могилевской области. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал сегодня во время общения с людьми в Слуцке, пишет
«Вчера мне соответствующие службы доложили: „откопали“ всех. И следователей, и милицию, и судей, и прокуроров. Сейчас будем с ними разбираться», — сказал Александр Лукашенко.
Глава государства напомнил, что установить виновного удалось сравнительно недавно: после того, как к президенту обратился отец убитой девушки, расследование возобновилось и подозреваемого вскоре нашли в России. Правоохранители смогли доказать его причастность к убийству, он сознался в содеянном, и вскоре его ожидает суд.
Почему этого не получалось сделать раньше — вопрос, отметил Александр Лукашенко. «Как следствие вели? Как прокуратура наблюдала? Как судьи судили?» — задал он риторический вопрос.
«Порядок должен быть. Должна быть дисциплина и справедливость. Если нет справедливого общества, страна существовать не сможет, особенно наша, славянская», — подчеркнул он.
Напомним, Александр Лукашенко во время встречи с председателем Государственного комитета судебных экспертиз Андреем Шведом 1 февраля
«Я сел и сам за сутки изучил его. И дал команду прокурору и председателю КГБ чего бы ни стоило расследовать это уголовное дело. Негодяя нашли в России, привезли в Минск, возбудили снова уголовное дело, начали расследовать. Притом я контролировал весь этот процесс. И оказалось, что он — убийца. А его фактически оправдали», — рассказал Лукашенко.
Позже глава КГБ Валерий Вакульчик сообщил, что следствие по делу об убийстве женщины
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дело, которое помог раскрыть Лукашенко."Откопали" всех. И следователей, и милицию, и судей, и прокуроров"
Почему этого не получалось сделать раньше - вопрос, отметил Александр Лукашенко. "Как следствие вели? Как прокуратура наблюдала? Как судьи судили?" - задал он...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии