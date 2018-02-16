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Дело, которое помог раскрыть Лукашенко."Откопали" всех. И следователей, и милицию, и судей, и прокуроров"

16.02.2018 15:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Установлены виновные в недобросовестном расследовании убийства в 2009 году жительницы Могилевской области. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал сегодня во время общения с людьми в Слуцке, пишет БЕЛТА.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Вчера мне соответствующие службы доложили: „откопали“ всех. И следователей, и милицию, и судей, и прокуроров. Сейчас будем с ними разбираться», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что установить виновного удалось сравнительно недавно: после того, как к президенту обратился отец убитой девушки, расследование возобновилось и подозреваемого вскоре нашли в России. Правоохранители смогли доказать его причастность к убийству, он сознался в содеянном, и вскоре его ожидает суд.

Почему этого не получалось сделать раньше — вопрос, отметил Александр Лукашенко. «Как следствие вели? Как прокуратура наблюдала? Как судьи судили?» — задал он риторический вопрос.

«Порядок должен быть. Должна быть дисциплина и справедливость. Если нет справедливого общества, страна существовать не сможет, особенно наша, славянская», — подчеркнул он.

Напомним, Александр Лукашенко во время встречи с председателем Государственного комитета судебных экспертиз Андреем Шведом 1 февраля рассказал, как благодаря его участию удалось раскрыть преступление прошлых лет. Убийца жительницы Могилевской области, которого оправдал белорусский суд, скрывался в России.

«Я сел и сам за сутки изучил его. И дал команду прокурору и председателю КГБ чего бы ни стоило расследовать это уголовное дело. Негодяя нашли в России, привезли в Минск, возбудили снова уголовное дело, начали расследовать. Притом я контролировал весь этот процесс. И оказалось, что он — убийца. А его фактически оправдали», — рассказал Лукашенко.

Позже глава КГБ Валерий Вакульчик сообщил, что следствие по делу об убийстве женщины возобновили после того, как «появилось новое доказательство».

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Теги: Минск
 
 
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Почему этого не получалось сделать раньше - вопрос, отметил Александр Лукашенко. "Как следствие вели? Как прокуратура наблюдала? Как судьи судили?" - задал он...

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