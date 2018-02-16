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Носки со Снупи от брестской "чулочки" дошли до премьер-министра Канады Джастина Трюдо

16.02.2018 15:34 — Новости Общества | Tut.by  
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16 февраля на «Брестский чулочный комбинат» пришло письмо из администрации премьер-министра Канады Джастина Трюдо, в котором выражается благодарность за коллекционные носки со Снупи: брестская чулочка недавно отправила в подарок политику.


Носки со Снупи для канадского премьера.

В прошлом году на брестском заводе решили связать эксклюзивную пару для премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который известен своей любовью к носкам яркой цветовой гаммы. Специально для него на предприятии сделали носки со Снупи.

— Через несколько недель мне принесли показать эскиз, — рассказал TUT.BY во время интервью директор предприятия Сергей Жевнерович, — На нем была собачка Снупи. Оказалось, что когда Джастину Трюдо не было еще года, к его отцу, Пьеру Трюдо, приехал Ричард Никсон с супругой. Пэт Никсон подарила маленькому Джастину игрушечного Снупи, а Ричард Никсон поднял тост: «За будущего премьер-министра Канады, за Джастина Пьера Трюдо». Так на самом деле и сложилось.

Чулочка отправила посылку в конце прошлого года — с сопроводительным письмом на английском и французском, в котором рассказывалось о том, что в Канаде проживает большая белорусская диаспора, а у легенды хоккея Уэйна Гретцки белорусские корни.

Ответа ждали несколько месяцев. Письмо из администрации канадского премьера пришло 16 февраля. В нем сообщалось, что посылка из Бреста получена и в скором времени носки со Снупи будут переданы Джастину Трюдо.

«От его имени хочу поблагодарить вас за этот трогательный подарок», — сообщается в ответе.

 
Теги: Брест
 
 
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"Чулочка" отправила посылку в конце прошлого года - с сопроводительным письмом на английском, в котором рассказывалось о том, что в Канаде проживает большая...

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