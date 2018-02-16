ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Следователи выступили с необычным видеообращением к белорусским олимпийцам в Пхенчхане

16.02.2018 22:07 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления Следственного комитета по Гродненской области выступили сегодня с необычным обращением к спортсменам белорусской сборной, участвующим в XXIII зимней Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает БЕЛТА.

На официальном сайте ведомства они разместили видеоролик. В нем следователи озвучили заранее совмещенные ими основополагающие принципы Олимпизма с нормами законов, представив собственную версию совместного норматива.

Кроме того, с учетом олимпийского девиза "Citius, Altius, Fortius!" ("Быстрее, выше, сильнее!") и девиза Следственного комитета "Lex, Iustitia, patria" ("Закон, справедливость, отечество"), сотрудники областного управления СК в обращении к белорусским олимпийцам привели принцип - "Amat Vıctorıa Curam" ("Победа любит терпение"), выразив уверенность в успехе белорусских спортсменов.

Как сообщалось, сегодня белоруска Анна Гуськова стала олимпийской чемпионкой, выиграв золотую медаль во фристайле.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 306
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления Следственного комитета по Гродненской области выступили сегодня с необычным обращением к спортсменам...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Снег и до 7 градусов мороза ожидается в Беларуси 17 февраля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика