17 февраля около магазина «Центральный» прошел митинг за декриминализацию марихуаны. Пикет устроили в рамках агитационной предвыборной кампании кандидата в депутаты Никиты Краснокутского. Было ли согласовано мероприятие и что о нем думают прохожие — в нашем материале.





Митинг начался в 13 часов у входа в универсам «Центральный» на проспекте Независимости. Несколько молодых людей установили транспарант, развернули бело-красно-белый и государственный флаги под растяжкой Legalize Belarus. Неподалеку активисты раздавали листовки «с мифами про марихуану».

Мероприятие было организовано в рамках избирательной кампании в поддержку кандидата в депутаты Никиты Краснокутского, который выдвигается в Партизанском районе. Поэтому пикет был согласован с Мингорисполкомом в уведомительном порядке.





Пока шел митинг, спикер в рупор рассказывал о том, что в Беларуси за употребление марихуаны людей сажают в среднем на восемь лет. Получают и больший срок, когда «приписывают» распространение.

— Калі вы папалілі «касяк» з сябрам — гэта ўжо лічыцца распаўсюдам. Гэта караецца пазбаўленнем волі на тэрмін да 10 год. <…> У нас садзяць натуральна за пыл, калі ў вас знойдуць такую колькасць марыхуаны, якой не хопіць ні на адзін «касяк», вас могут пасадзіць на пяць год.





Некоторые прохожие задерживались, оставались посмотреть, что происходит. Другие слушали спикеров, читали листовку и шли оставлять подпись. Большинство проходило мимо. А самыми выносливыми зрителями были несколько милиционеров в штатском, которые следили за происходящим и снимали на камеру. За происходящим также наблюдали правозащитники наблюдатели.

«Мы пользуемся моментом выборов и выходим на улицу»

Представитель юридической службы Legalize Belarus Станислав Шашок рассказал нам о целях митинга.



Станислав Шашок

— Мы выступаем за легализацию марихуаны, но наша данная цель, текущая — декриминализация хранения, употребления психоактивных веществ в малых количествах. Также нельзя карать тюремными сроками мелких распространителей, потому что это официальная позиция ООН.

По его словам, мелкие распространители не являются криминогенными элементами, которых стоит изолировать. Шашок говорит, что такие люди сами зависимые и просто ищут себе заработок.





Также молодой человек нам рассказал о том, какое отношение кандидат в депутаты имеет к кампании Legalize Belarus.

— По сути это позиция кандидата. Мы не обязаны по закону выходить на улицу и говорить «Голосуйте за меня». Какой смысл агитировать людей голосовать в стране, где выборов нет? Мы поднимаем проблему. Мы пользуемся моментом выборов и выходим на улицу.



«Два флага — потому что на этом пикете мы показываем, что проблема декриминализации марихуаны не относится ни к одной из политических сторон. Это общая белорусская проблема», — говорит кандидат в депутаты.

Кандидату в депутаты Никите Краснокутскому 21 год, он активист «Моладзь БНФ», работает на «Интеграле». Молодой человек не участвует в проекте Legalize Belarus, говорит, что просто солидарен с этой проблемой.

— У нас по статье 328 сидит порядка 12 тысяч человек из-за отсутствия разграничений по весу. Я как кандидат хочу, чтобы молодежь выступила по этому поводу и люди, которые проходят мимо высказались о солидарности либо о каких-то критических моментах.





В начале февраля четырех активистов из кампании Legalize Belarus осудили за «коляды» в центре Минска с коноплей на шестах. Уточняем у депутата, не возникнет ли проблем с нынешним митингом.

Краснокутский рассказывает, что всю неделю тут уже проводили пикеты, один из них посвятили 100-летию БНР.

— Сначала подходила комиссия центрального района и ОМОНовцы. Мы объяснили, что по закону можем устраивать пикет в любой точке Минска, если он согласован. Больше никаких вопросов к нам не было. Надеемся и сегодня ничего не произойдет.

Что прохожие думают о легализации марихуаны

Светлана Борисовна пришла сама по себе, чтобы к кому-нибудь обратиться за поддержкой и пригласить на суд. Женщина говорит, что она не поддерживает легализацию марихуаны, но против того, чтобы людей несправедливо садили в тюрьму.





— Я специально пришла сюда, потому что у меня к сыну подослали наркозависимую, он ей передал свой рецепт. Рецепт на таблетки, которыми он лечится. Это была как контрольная закупка. Ему теперь от 8 лет грозит. В среду будет суд. Я против легализации, но также я против таких «подстав». Сына сделали торговцем, они же сами его спровоцировали.

Рядом останавливается девушка с букетом цветов.

— Ой, знаете я пока не в теме, хочу сама разобраться, что тут происходит. Но вообще, я против легализации наркотиков и вот этого всего.





28-летние Николай и Игорь говорят, что легализовать марихуану давно пора, как в Европе.

— Это самый разумный и быстрый способ выхода из кризиса. Так можно будет развивать туризм, знаете, сколько из России к нам приедет? Люди употребляют марихуану, не умирают. Но мы к легализации придем нескоро. Если говорить о том, что это наркотик — это плохо. Если говорить о том, что это выход из кризиса — это хорошо.

***

За несколько часов молодые люди собрали больше 60 подписей за изменения в уголовном кодексе, чтобы ввели понятия малого, среднего и особо крупного размера веществ. За все время своей кампании молодые люди собрали большее 500 подписей.

Пикет закончился к 17 часам.