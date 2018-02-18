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Избирательная кампания в Беларуси проходит спокойно и организованно - МВД

18.02.2018 13:41 — Новости Общества | БелТА  
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Избирательная кампания в Беларуси проходит спокойно и организованно - МВД

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кампания по выборам депутатов местных Советов 28-го созыва в Беларуси проходит спокойно и организованно. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник управления правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Дмитрий Курьян, передает корреспондент БЕЛТА.

Милиция обеспечивает порядок и общественную безопасность на избирательных участках, с 12 февраля личный состав переведен на усиленный вариант несения службы. "Каких-либо инцидентов, происшествий, которые могли бы негативно повлиять на ход избирательной кампании, не зафиксировано", - проинформировал Дмитрий Курьян.

Как сообщалось, сотрудники территориальных органов внутренних дел взяли помещения избирательных участков под круглосуточную охрану. Милиция обеспечивает содействие избирательным комиссиям в поддержании порядка непосредственно в помещениях для голосования. Кроме того, при проведении голосования предусмотрены дополнительные меры по охране общественного порядка.

В усиленном режиме работает также Госавтоинспекция. Организовано круглосуточное дежурство нарядов. Накануне выборов сотрудники ГАИ обследовали участки улично-дорожной сети вблизи мест их проведения, выдали соответствующие предписания по устранению недостатков.

Избирательные участки проверены и с точки зрения пожарной безопасности. Проблем специалисты не выявили. В местах для голосования они организуют соответствующий контроль.

Кроме того, на всех участках либо дежурят врачи, либо созданы временные медицинские пункты.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кампания по выборам депутатов местных Советов 28-го созыва в Беларуси проходит спокойно и организованно. Об этом сегодня журналистам...

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