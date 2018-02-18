На местных выборах в Беларуси был обеспечен надлежащий уровень правопорядка - МВД

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На выборах депутатов местных Советов 28-го созыва в Беларуси был обеспечен надлежащий уровень правопорядка, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Дмитрий Курьян.

"Предпринятые со стороны органов внутренних дел меры позволили на протяжении всего хода избирательной кампании обеспечить надлежащий уровень правопорядка в стране. И как результат - каких-либо нарушений и инцидентов, способных негативно повлиять на ход избирательной кампании, как на избирательных участках непосредственно, так и на территории, прилегающей к ним, не допущено", - сказал Дмитрий Курьян.

По его словам, предстоит еще один очень важный этап - обеспечение безопасности при перевозке бюллетеней. Работа сотрудников органов внутренних дел по усиленному варианту продолжается, отметил представитель МВД.

Как сообщалось, сотрудники территориальных органов внутренних дел взяли помещения избирательных участков под круглосуточную охрану. Милиция обеспечивала содействие избирательным комиссиям в поддержании порядка непосредственно в помещениях для голосования. Кроме того, при проведении голосования были предусмотрены дополнительные меры по охране общественного порядка.

В усиленном режиме работала также Госавтоинспекция. Организовано круглосуточное дежурство нарядов. Избирательные участки проверили и с точки зрения пожарной безопасности. Проблем специалисты не выявили. Кроме того, на всех участках либо дежурили врачи, либо были созданы временные медицинские пункты.-0-