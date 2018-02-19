Для строительства гипермаркета «Гиппо» планируют вырубить 200 деревьев. Больше половины из них — липы, под топор намерены пустить и тополь высотой 35 метров и почти 3,5 метра в обхвате.





Информация об удаляемых деревьях и кустарниках содержится в отчете об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) этого объекта, который выполнило предприятие «Главгосстройэкспертиза». Документ опубликован на сайте горисполкома.





Почти 2 гектара под стройку

Под стройплощадку отводится участок площадью 1,9 гектара на пересечении улиц Буденного, Димитрова и проспекта Белобородова — на месте снесенного в 2011 году довоенного здания молокозавода.

Площадь застройки составит 6930 кв. м, а площадь 1-этажного здания торгового центра, которое главным фасадом выйдет на проспект Белобородова, — 6800 кв. м. Торговая площадь супермаркета будет 3680 кв. м.



Снос здания молокозавода, июнь 2011 года. Рядом было много зелени.

В здании гипермаркета также разместят 9 непродовольственных магазинов, ресторан фастфуда на 36 мест, салон красоты, нейл-бар, химчистку, пункт изготовления ключей и аптеку. В супермаркете планируют открыть три цеха: кулинарный, кондитерский и мясо-рыбных полуфабрикатов.

Парковки спроектированы перед южным (главным) и северным фасадами, одна из них будет на 145 автомобилей, вторая — на 104. Предусмотрены две служебные парковки на 8 и 6 машин. Товар в магазины будут завозить и выгружать со стороны улицы Димитрова.

Планируется, что гипермаркет будет работать с 9.00 до 23.00 без выходных. На работу намерены принять 333 человека.

200 деревьев под топор

В ОВОС указано, что проект предусматривает удаление 200 деревьев. Это 104 липы, 41 ясень, 19 ив, 16 тополей, 9 вязов, по 5 кленов и осин, одна береза.





Большинство деревьев находится в удовлетворительном состоянии и только некоторые — в аварийном. Четвертая часть (56 из 200) имеет высоту 20 метров и выше. Три тополя выросли в диаметре до 100, 106 и 110 сантиметров, а самый толстый из них достиг высоты 35 метров.

Удалению также подлежат 36 кустов живой изгороди.





Компенсационные посадки — на окраине

Для уменьшения урона природе проект предусматривает компенсационные посадки. Планируется высадить 458 деревьев и кустарники. Посадить их намерены на окраине города — на улице Зеленогурской возле заправки «Лукойл» (напротив торгового центра «Корона»).

Возле самого «Гиппо» планируют посадить только 4 остролистных клена, а также кустарники: 10 японских спирей, 15 барбарисов Тунберга, 80 кустов кизильника блестящего и 140 кустов можжевельника казацкого.

Собираются также сделать клумбы из бегонии и петунии, высадив по 250 цветков каждого вида, и разбить газон площадью 1670 кв. м.

Воздействие будет незначительным?

Авторы отчета приходят к выводу, что «при реализации предусмотренных природоохранных мероприятий и строгом производственном экологическом контроле негативное воздействие планируемой деятельности на окружающую природную среду будет незначительным — в допустимых пределах, не превышающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению».





Общественное обсуждение проекта проходит до 12 марта, но на месте будущего строительства уже идут земляные работы.





Согласно информации на паспорте объекта, здесь сносят и разбирают существующие здания. Начались работы в ноябре 2017 года и должны были закончиться в декабре.





Большинство деревьев, находящихся на площадке, сильно обрезали. При этом значительная часть насаждений, растущих вдоль улицы Димитрова, находится вне ограждения стройплощадки. Но поскольку в ОВОС нет плана объекта, пока непонятно — входит ли она в перечень из 200 деревьев, подлежащих вырубке.