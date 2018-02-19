Масленица - это еще не весна. Погода в Гомеле на неделю

Вся наша масленичная суета с блинами, сжиганием чучела и лазаньем на столбы февралю «до лампочки» — у него свои доведенные показатели, которые нужно выполнить и перевыполнить. Что он и делает.

Всю неделю нас ожидает зимняя, а иногда — совсем зимняя погода.

В понедельник, вторник и среду днем до -5°С, ночью — почти в два раза холоднее.

В четверг -3°С и весь день снег. В пятницу — снова -5°С, переменная облачность, вечером — метель.