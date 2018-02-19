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Масленица - это еще не весна. Погода в Гомеле на неделю
19.02.2018 07:17 — Новости Общества | Tut.by
Вся наша масленичная суета с блинами, сжиганием чучела и лазаньем на столбы февралю «до лампочки» — у него свои доведенные показатели, которые нужно выполнить и перевыполнить. Что он и делает.
Всю неделю нас ожидает зимняя, а иногда — совсем зимняя погода.
В понедельник, вторник и среду днем до -5°С, ночью — почти в два раза холоднее.
В четверг -3°С и весь день снег. В пятницу — снова -5°С, переменная облачность, вечером — метель.
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Вся наша масленичная суета с блинами, сжиганием чучела и лазаньем на столбы февралю "до лампочки" - у него свои доведенные показатели, которые нужно выполнить и...
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