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Масленица - это еще не весна. Погода в Гомеле на неделю

19.02.2018 07:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Вся наша масленичная суета с блинами, сжиганием чучела и лазаньем на столбы февралю «до лампочки» — у него свои доведенные показатели, которые нужно выполнить и перевыполнить. Что он и делает.

Всю неделю нас ожидает зимняя, а иногда — совсем зимняя погода.

В понедельник, вторник и среду днем до -5°С, ночью — почти в два раза холоднее.

В четверг -3°С и весь день снег. В пятницу — снова -5°С, переменная облачность, вечером — метель.

 
 
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Вся наша масленичная суета с блинами, сжиганием чучела и лазаньем на столбы февралю "до лампочки" - у него свои доведенные показатели, которые нужно выполнить и...

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