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Серебро и "беспредел" Олимпиады, выборы, "секонды", пикет за "легалайз" - все за выходные
19.02.2018 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Сегодня начинается Великий пост. А вчера мы побывали на масленичных гуляньях в Гомеле отпраздновали Масленицу. Фотофакт">Гомеле и
ВАЖНОЕ
Начнем, конечно, с новостей олимпиады. Выходные принесли нам еще одну медаль: нашаДаша собралась и все же показала всем, на что способна, —
В воскресенье в Беларуси
Помните, недавно один депутат
Две крупные авиакатастрофы произошли в выходные: в Иране
velcom анонсировал подорожание услуг связи.
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Все выходные мы не шиковали: вначале пробежались по «секондам» страны. «Знали бы вы, какие „лексусы“ в день привоза тут стоят. Вся парковка в крутых тачках. По субботам здесь все главные модники города», — рассказала нам завсегдатай гомельских «секондов» Светлана.
Из «секондов» рванули за дешевым авто на авторынок «Ждановичи». Поискали машину стоимостью до 3 тысяч долларов, кое-что нашли. Но дешевых машин мало —
Ну, а потом нас ждала нетиповая панелька: дом из железобетонных панелей — тех самых, из которых построено большинство многоэтажек в наших городах, — но частный.
Вы не поверите, но в Минске в выходные прошел пикет за декриминализацию марихуаны. Кто эти люди, что вышли на улицу с плакатами, и что они курят —
Ну, а здесь у нас откровенное интервью с девушкой-свингером. Да-да, о сексе. рассказывает, как пришли к этому: «Зарегистрировались на спецсайтах, начали входить в тему. Нас затянуло. Но мы долго не решались. Первой осмелела я и пошла на встречу с мужчиной, а Андрей был на связи. Произошла измена с согласия. Страх, секс, осознание того, что все всё знают, — это адреналин».
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Пока Дарья Домрачева в Пхенчхане боролась за серебро в масс-старте, на территории Национального парка «Браславские озера» проходил свой турнир — по спортивному рыболовству «для богатых». В команде должно быть по четыре человека, а стартовый взнос за участника — 100 рублей. Мы тоже съездили на хутор Поснудье и попытались понять,
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Кстати. Если вы получаете хорошую зарплату, но вам все равно не хватает ее на целый месяц,
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Доброе утро! Если вы тоже активно провели выходные, то могли пропустить что-то важное - давайте вспоминать, чем жили страна и мир в субботу и воскресенье.
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