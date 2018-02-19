Доброе утро!

Сегодня начинается Великий пост. А вчера мы побывали на масленичных гуляньях в Гомеле отпраздновали Масленицу. Фотофакт">Гомеле и Строчицах , наелись блинов и насладились по-зимнему чудесной погодой. Если вы тоже активно провели выходные, то могли пропустить что-то важное — давайте вспоминать, чем жили страна и мир в субботу и воскресенье.





ВАЖНОЕ

Начнем, конечно, с новостей олимпиады. Выходные принесли нам еще одну медаль: нашаДаша собралась и все же показала всем, на что способна, — взяла серебро в масс-старте . Смотрите, как это было , и читайте, что после сказали Бьорндален и сама Даша ! У фристайлистов же дела не очень: Антон Кушнир не смог попасть в финал — с его оценками за прыжок в квалификации возник небольшой скандал , высказался даже президент ; а дебютант игр Гладченко дошел до суперфинала, пошел ва-банк — и остался ни с чем . Белорусский лыжник Сергей Долидович и вовсе снялся с Олимпиады — поэтому наши парни не бежали эстафету. Он уже пообещал вернуть деньги всем желающим из тех, кто участвовал в краудфандинговой кампании для подготовки его к Олимпиаде.





В воскресенье в Беларуси завершились выборы депутатов местных Советов. Говорят, основной день голосования прошел достаточно благополучно, «несмотря на попытки организации отдельных провокаций и фейковые новости». Все скандалы прокомментировала Ермошина .

Помните, недавно один депутат заявил , что действующие тарифы на проезд в общественном транспорте устарели, поэтому нужно ввести новые? Эксперт белорусского союза транспортников рассказал нам на примере Минска, как в Беларуси можно вообще изменить систему оплаты проезда в общественном транспорте .

Две крупные авиакатастрофы произошли в выходные: в Иране разбился пассажирский самолет с более 60 пассажирами на борту, а в Мексике разбился военный вертолет , в котором находились министр внутренних дел страны и губернатор штата Оахака. Они, кстати, живы: погибли 13 человек на земле, на которых он рухнул.

velcom анонсировал подорожание услуг связи. Оно коснется не всех , но все же сколько можно.

ПОПУЛЯРНОЕ

Все выходные мы не шиковали: вначале пробежались по «секондам» страны. «Знали бы вы, какие „лексусы“ в день привоза тут стоят. Вся парковка в крутых тачках. По субботам здесь все главные модники города», — рассказала нам завсегдатай гомельских «секондов» Светлана. Смотрите, в общем, где и почем топовый «шмот» и «поношка» , и где из-за хорошей блузки с лейбой могут поругаться обеспеченная бизнес-леди и разнорабочая с зарплатой ниже среднегородской.

Из «секондов» рванули за дешевым авто на авторынок «Ждановичи». Поискали машину стоимостью до 3 тысяч долларов, кое-что нашли. Но дешевых машин мало — и все они здесь .

Ну, а потом нас ждала нетиповая панелька: дом из железобетонных панелей — тех самых, из которых построено большинство многоэтажек в наших городах, — но частный. Сразу отвечаем на главный вопрос: «Сколько это будет стоить?»

Вы не поверите, но в Минске в выходные прошел пикет за декриминализацию марихуаны. Кто эти люди, что вышли на улицу с плакатами, и что они курят — рассказываем здесь .





Ну, а здесь у нас откровенное интервью с девушкой-свингером. Да-да, о сексе. рассказывает, как пришли к этому: «Зарегистрировались на спецсайтах, начали входить в тему. Нас затянуло. Но мы долго не решались. Первой осмелела я и пошла на встречу с мужчиной, а Андрей был на связи. Произошла измена с согласия. Страх, секс, осознание того, что все всё знают, — это адреналин». Есть что почитать , если вы не говорите «чур меня, чур!» при упоминании свинга, БДСМ и прочих вольностей.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Пока Дарья Домрачева в Пхенчхане боролась за серебро в масс-старте, на территории Национального парка «Браславские озера» проходил свой турнир — по спортивному рыболовству «для богатых». В команде должно быть по четыре человека, а стартовый взнос за участника — 100 рублей. Мы тоже съездили на хутор Поснудье и попытались понять, кто и почему готов платить такие деньги, чтобы часами на морозе караулить флажки возле лунок .





В костеле Святого Роха в Минске перезахоронили прах известной белорусской меценатки Магдалены Радзивилл . Через 100 лет после того, как Магдалена покинула Беларусь, и через 73 года после ее смерти, сбылась ее мечта — быть похороненной в Минске. «То, чему мы сегодня становимся свидетелями, возможно, один из первых шагов к возрождению нашего края», — говорили присутствующие.

Вчера исполнилось 125 лет со дня рождения классика белорусской литературы, одного из основоположников современной национальной прозы, драматурга, публициста, ученого, педагога Максима Горецкого. Вот здесь — кратко и интересно о его творчестве и биографии . На мове, конечно.

Вот вам наш политический ликбез. 7 февраля возглавляемая США антитеррористическая коалиция нанесла удары по проправительственным формированиям в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Вскоре начали появляться сообщения о том, что среди многочисленных жертв удара есть российские наемники. Сколько их погибло? За что они воюют в Сирии? И почему это в любом случае удар для России — объясняем на пальцах здесь .

В Молодечно умерла Елена Донина — талантливый музыковед, актриса, преподаватель музколледжа. Эта новость, возможно, так бы осталась печально-региональной, если бы не ее два кота. Женщина жила одна с животными, страдая от онкологии, понимала, что конец близок, — и перед смертью попросила найти новых хозяев Гоше и Ксюше. И даже написала им очень трогательное письмо завещание. Посмотрите, может, вы полюбите этих чудесных котов и они станут вашими?

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Кстати. Если вы получаете хорошую зарплату, но вам все равно не хватает ее на целый месяц, посмотрите, что вы, скорее всего, делаете не так . И боритесь с собой за деньги!

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