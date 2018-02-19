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Мороз до минус 15. Погода в Витебске на неделю
19.02.2018 08:30 — Новости Общества | Tut.by
В начале недели на территорию нашей страны начнет поступать более холодный воздух с севера Европы и морозы усилятся,
19 февраля, в понедельник, температура воздуха днем −4…6°С, небольшой снег.
Во вторник в течение суток до −5…9°С. Пасмурно, снег.
Среда, 21 февраля, принесет еще большее похолодание: ночью до −11°С, днем до −8°С. Облачно, без осадков.
В четверг ночью мороз до −14°С, в дневные часы — до −9°С. День будет бесснежным, небо пасмурное.
В пятницу, 23 февраля, в качества подарка мужчинам на День защитника Отечества наконец должно выглянуть солнце. Но одеваться нужно потеплее — мороз до −15°С.
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В начале недели на территорию нашей страны начнет поступать более холодный воздух с севера Европы и морозы усилятся.
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