Мороз до минус 15. Погода в Витебске на неделю

В начале недели на территорию нашей страны начнет поступать более холодный воздух с севера Европы и морозы усилятся, прогнозирует pogoda.by.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

19 февраля, в понедельник, температура воздуха днем −4…6°С, небольшой снег.

Во вторник в течение суток до −5…9°С. Пасмурно, снег.

Среда, 21 февраля, принесет еще большее похолодание: ночью до −11°С, днем до −8°С. Облачно, без осадков.

В четверг ночью мороз до −14°С, в дневные часы — до −9°С. День будет бесснежным, небо пасмурное.

В пятницу, 23 февраля, в качества подарка мужчинам на День защитника Отечества наконец должно выглянуть солнце. Но одеваться нужно потеплее — мороз до −15°С.

Погоду в других городах области смотрите на POGODA.TUT.BY .