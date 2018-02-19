Явка избирателей на местных выборах в Беларуси превысила 77%

Явка избирателей на выборах депутатов местных Советов 28-го созыва в Беларуси превысила 77%. Об этом журналистам сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент .

По предварительным данным Центризбиркома, в Беларуси проголосовало 77,05% избирателей. В Брестской области явка составила 79,16%, в Витебской — 84,49%, в Гомельской — 80,76%, в Гродненской — 79,81%, в Минской — 77,97%, в Могилевской — 82,26% и в Минске — 61,41%.

«Избиратели поддержали выборы», — подчеркнула Лидия Ермошина.

Для голосования на местных выборах было образовано 5870 участков — они закрылись в 20.00.

Кандидатами в депутаты было зарегистрировано 22,2 тыс. человек. Они претендовали в общей сложности на немногим более 18 тыс. мандатов.