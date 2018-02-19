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Метель, снег и похолодание к концу недели. Погода на неделе в Гродно и области
19.02.2018 10:05 — Новости Общества | Tut.by
На предстоящей неделе на Гродненщине сначала
В понедельник, 19 февраля, весь день сплошная облачность и мокрый снег. Утром — метель. Вечером — переменная облачность, без осадков, зато с туманом. Видимость 500−800 метров. Температура днем — 0…+2 °C.
Во вторник, 20 февраля, ночью и утром — облачно с прояснениями. Днем и вечером — пасмурно и без осадков. Температура днем — около нуля.
В среду, 21 февраля, все время облачно и без осадков. Температура днем опять около нуля.
В четверг, 22 февраля, станет несколько холоднее. Ночью — снежно и метель, а днем переменная облачность, без осадков. Температура воздуха утром — −5…−7 °C, днем — −3…−5°C.
В пятницу, 23 февраля, ночью будет сплошная облачность. Днем и вечером — переменная облачность. Есть надежда, что выглянет солнце. Температура днем — −3…−5°C. Утром — −6… −8 °C.
В выходные погода существенно не поменяется: переменная облачность и без осадков. В субботу днем до −5°C.
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На предстоящей неделе на Гродненщине сначала будет облачно, а к четвергу из-за облаков выглянет солнце. Правда, ненадолго.
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