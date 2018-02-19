Метель, снег и похолодание к концу недели. Погода на неделе в Гродно и области

На предстоящей неделе на Гродненщине сначала будет облачно, а к четвергу из-за облаков выглянет солнце. Правда ненадолго. А еще станет чуть холоднее: в пятницу температура воздуха понизится до — 8 °C.





В понедельник, 19 февраля, весь день сплошная облачность и мокрый снег. Утром — метель. Вечером — переменная облачность, без осадков, зато с туманом. Видимость 500−800 метров. Температура днем — 0…+2 °C.

Во вторник, 20 февраля, ночью и утром — облачно с прояснениями. Днем и вечером — пасмурно и без осадков. Температура днем — около нуля.

В среду, 21 февраля, все время облачно и без осадков. Температура днем опять около нуля.

В четверг, 22 февраля, станет несколько холоднее. Ночью — снежно и метель, а днем переменная облачность, без осадков. Температура воздуха утром — −5…−7 °C, днем — −3…−5°C.

В пятницу, 23 февраля, ночью будет сплошная облачность. Днем и вечером — переменная облачность. Есть надежда, что выглянет солнце. Температура днем — −3…−5°C. Утром — −6… −8 °C.

В выходные погода существенно не поменяется: переменная облачность и без осадков. В субботу днем до −5°C.

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