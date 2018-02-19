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В домах жителей Витебщины хотят заменить все лампочки на энергоэффективные

19.02.2018 10:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Заменить в жилфонде все старые лампочки на энергоэффективные светильники — такую задачу на этот год поставил перед коммунальниками заместитель председателя облисполкома Владимир Белоус.

— В Витебской области лампы накаливания освещают более 75% мест общего пользования. Это наихудший показатель в Беларуси. Да, задание за прошлый год выполнили: поменяли более 10 тысяч светоточек, на 2018-й планируется замена еще 19 тысяч, но это не спасет ситуацию, — считает Владимир Белоус.

В 2017 году убытки по освещению мест общего пользования, за исключением лифтов, в области составили более 867 тысяч рублей. Значительные потери — в Оршанском и Полоцком районах, Новополоцке и Витебске.

— Показательны такие примеры: в Поставах еще в 2016 году заменили 160 тысяч светоточек, а в Браславе в 2017-м — 470 единиц при задании 95. Поэтому надо найти средства и заменить в 3−4 раза больше светильников, чтобы в 2019 году не было убытков по этому показателю, — нацелил зампред облисполкома.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебской области лампы накаливания освещают более 75% мест общего пользования. Это наихудший показатель в Беларуси.

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