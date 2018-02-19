Жители Зароново зовут президента в свой агрогородок, где нет газа, ржавая вода и колхоз-банкрот

Елена Янушковская из Зароново, что под Витебском, записала видеообращение к президенту: она приглашает его приехать в Зароновский сельсовет. «Я вам покажу настоящую Беларусь, а не ту, где перед вашим приездом моют крыши и красят траву. Я покажу вам, как люди выживают. Как годами пьют ржавую воду. Как в прекраснейшее озеро текут фекалии. Как квартиры покрыты плесенью», — перечисляет проблемы Янушковская. Она баллотировалась в депутаты местных советов на последних выборах: уже известно, что женщина не прошла в областной Совет депутатов.





«Зароново — это вся наша сельская Беларусь»

Елена Янушковская — активистка незарегистрированной партии БХД. Живет в деревне Суйково, в этом же сельсовете, куда и приглашает президента. Воспитала шестерых детей, пятеро из них — приемные.

— Я окончила Дальневосточный государственный институт искусств во Владивостоке. Не боялась любой работы: была и предпринимателем, и завскладом, и посудомойкой. В последний год безработная. После того, как я была одной из активисток изъятия у населения свиней в связи с АЧС , на работу здесь устроиться трудно.

На местных выборах женщина баллотировалась в облсовет по Новкинскому избирательному округу № 6. Предвыборную кампанию Янушковская строила на освещении проблем жителей глубинки.



Елена Янушковская

— Сельчане — самые незащищенные люди в Беларуси. Их права нарушают в самых элементарных бытовых вещах: нет воды, газа, разбиты дороги, текут крыши… И я добиваюсь, чтобы в деревне жили не хуже, чем в городе. За справедливость я боролась и раньше — такой у меня характер. А идти на выборы воодушевили люди: сказали, что хотят видеть меня депутатом. Подумала: «А почему бы и нет? Все равно ведь занимаюсь общественной работой».

Кандидат говорит, что кампания по сбору подписей прошла активно:

— Люди просто затаскивали меня в свои дома! Ставили подписи, а заодно показывали протекающие крыши, плесень в квартирах. У людей наболело! А власти не хотят выполнять обещаний. Поэтому я и решила обратиться к Лукашенко: пусть он воздействует на чиновников, которые годами не слышат людей. На примере Зароново хочу показать, что так живут не только в этом агрогородке. Деревню убивают везде. Поэтому условно Зароново — это вся наша сельская Беларусь.





Агрогородок без газа и с колхозом-банкротом

В Зароново живет около 500 человек. Населенный пункт знаменит своим историко-краеведческим музеем , в котором живут «нечистики» и герои белорусских мифов. Любители истории также едут сюда, чтобы посмотреть на каменные кресты на местном кладбище, которые растут из-под земли.

Семь лет назад деревня стала агрогородком. Но блага цивилизации, которые дает этот статус, сюда не пришли. В 2012 году «СБ. Беларусь Сегодня» писала о том, что в Зароново нет газа, водопровод есть, но не у всех, дороги похожи на полосы препятствий, а в озеро льются канализационные нечистоты.





«Поселок даже с большой натяжкой сложно назвать агрогородком. Очевидно, что местным властям стоит приложить максимум усилий для того, чтобы зароновчане в полной мере ощутили себя жителями городка, пусть и с приставкой агро-«, — делал вывод автор публикации в «СБ. Беларусь сегодня».

Прошло 5 лет — а в Зароново мало что изменилось. Только если в худшую сторону. Местное хозяйство — КУСХП «Пестуница» — признано банкротом , идет процесс его ликвидации. Закрыли местную школу, дети добираются на уроки в соседнее Суйково. Молодежь из Зароново уезжает, потому что работы нет. Об этом нам говорили почти все, с кем мы общались на улицах.





«Умрут старики — умрет и Зароново»

Мы идем по агрогородку, по пути общаемся с местными жителями. Поравнялись с пожилой женщиной, которая назвалась Любой.

— Нет воды! Я живу в частном доме, водопровод у нас был, но вышел из строя, и всю систему перекрыли. Брала воду в колонке, но она два месяца назад замерзла. Теперь приходится ходить в колодец. Хорошо, что он хоть недалеко, — рассказывает сельчанка.

Недовольна она и местным магазином.

— Дорого, очень дорого! Когда еду в Витебск за пенсией, то там хожу в магазины, чтобы выбрать что-то подешевле. В Зароново же стараюсь покупать только хлеб, молоко.



На здании комплексного приемного пункта — объявление о том, что бытовые услуги оказывают с выездом с клиенту по предварительной заявке. Таким образом здесь можно заказать, к примеру, ремонт обуви, часов, мебели, бытовой техники, визит парикмахера, фотографа, услуги прачечной, химчистки и т.д.

В целом на жизнь Люба не жалуется:

— Иногда, по праздникам, соберемся с соседкой, выпьем по сто грамм. В последний раз покупали бутылочку на Рождество. Плохо только, что молодежи у нас мало. На моей улице 10 домов, и в каждой хате — по старику. Мы умрем, умрет и Зароново.

Заговорив о смерти, женщина переходит к проблеме благоустройства на деревенских погостах:

— За порядком смотрят только на Зароновском кладбище. Но есть же еще и другие деревни — Симоновка, Топорино, там тоже люди похоронены, но на этих кладбищах нет даже мусорных баков.

Ранее активистка Янушковская привлекала внимание чиновников к тому, что в жилищах у зароновчан протекают крыши — и в двух домах на улице Молодежной кровли уже отремонтировали, начали ремонт в третьем.

Жительница дома № 4 на Молодежной Любовь Игнатьевна показывает нам следы от коммунального коллапса — черные потолки и стены в своем коридоре

— Крышу недавно отремонтировали. И теперь в квартиру больше не течет. Тазики уже не ставлю. Теперь вот надо думать, за что делать ремонт.



Следы от протекания крыши в квартире в доме № 4 на улице Молодежной.

— Да, на крышу лазили, что-то там делали, — подтверждает Артем, сосед Любови Игнатьевны. — Но в подвале как текло из труб, так и течет. И я, и соседи много раз и звонили, и ходили в ЖКХ. Толку от обращений пока никакого нет. Подвал затоплен практически с самого начала отопительного сезона.





В доме по соседству на момент приезда TUT.BY отремонтировали только половину кровли.

— А половину, сказали, доделают потом, когда появятся материалы, — сообщает нам одна из местных жительниц.



Дом, в котором пока отремонтировали только половину крыши.

«Рыбу травят фекалиями, вонь стоит на всю округу»

В агрогородке есть Зароновское озеро, которое любят рыбаки, летом же тут всегда много отдыхающих из Витебска и других населенных пунктов.

— Но озеру грозит серьезная экологическая беда. Сюда годами сливаются канализационные стоки из многоквартирных домов, — рассказывает Елена Янушковская по дороге к берегу. — В позапрошлом году озеро зарыбили — вселили сюда щуку, белого амура, карпа. Но какой смысл тратить на это деньги, если рыбу травят фекалиями? Когда-то в Зароново находилась очистительная станция, но она разрушилась. И теперь стоки из канализации текут буквально под окнами ближайших к озеру домов. В сам же водоем попадают целые комки фекалий… Дышать невозможно — вонь стоит на всю округу!





Николай, житель частного дома на улице Набережной, подтверждает:

— Да, этот желтый лед на озере — он из дерьма. Это вам еще повезло, что приехали сюда, когда подморозило и выпал снег. Сейчас все более-менее чисто выглядит: и дорога на нашей улице, и этот сток канализации. Приезжайте весной, только противогаз не забудьте. Тут такой аромат!

Николай рассказывает, что местные стараются убирать пляж на озере, который загрязняют туристы: «Перед Пасхой идем и наводим порядок. Никто нас не заставляет. Зачем заставлять?! Мы ж тут живем. Озеро и так отравлено этой канализацией».

Мужчина говорит, что после того как Янушковская забила тревогу о загрязнении озера, местное начальство зашевелилось:

— Поменяли человека, который следит за насосной станцией на берегу. Новый работник — более ответственный, он откачивает стоки. В озеро по-прежнему течет, но уже не так сильно.



Зароновское озеро. В желтый цвет лед красит сток фекалий из канализации, утверждают местные жители.

С палками для скандинавской ходьбы по дорожке вдоль озера бодро идет бывшая местная учительница — Талина Михайловна.

— Да, с нашим озером давно такая проблема. Бывает, что зловонных стоков меньше: наверное, почистят канализацию. А потом опять заливает! Это очень плохо, надо что-то с этим делать, — считает женщина. — И вот на улице Приозерной, где я живу, дорогу надо делать. Как стали нам проводить водопровод — так все перекопали, невозможно ходить, тонешь в грязи.

— То же самое и у нас — на улице Набережной, — подхватывает Николай. — Была нормальная дорога, но меняли трубы в водопроводе — и весь асфальт подняли. Теперь бардак, в распутицу ни пройти ни проехать.

Вот как выглядят улицы в Зароново, когда нет снега.



Фото с официального сайта оргкомитета партии БХД



Фото с официального сайта оргкомитета партии БХД



Фото с официального сайта оргкомитета партии БХД



Улица Набережная, возле этих домов текут зловонные стоки в озеро. Так дорога выглядит, когда выпал снег.

«Воду для питья нужно отстаивать сутками»

Все заровчане, с кем мы разговаривали, жаловались на качество местной воды:

— Наливаешь ее в ведро — она сразу нормальная, светлая. Но чуть постоит — и мутнеет. Нужно ее отстаивать, чтобы пользоваться для питья и приготовления еды. Постоянно следы от ржавчины в электрочайнике, в стиральной машинке, в унитазе, — делится сельчанка.

— Ржавая вода у нас испокон веков. И пока не появится станция обезжелезивания, она такой и будет, — уверен Николай. — А эту станцию, как и проведение газа, нам обещают годами.

— У меня тоже все ведра красные, ржавые, хотя я и пользуюсь фильтром. Дня два, а то и три вода постоит — краснота уходит, тогда уже можно ею пользоваться. Но разве ж это дело? — негодует Талина Михайловна.



Фото с официального сайта оргкомитета партии БХД



Эту воду зароновчане налили специально, чтобы показать журналистам: «Пока она светлая на вид, но через некоторое время помутнеет».

Глава района: «Надо чаще ходить в народ»

Районная газета «Жыццё Прыдзвіння» в конце января опубликовала большой материал, посвященный проблемам Зароново. «Полгода назад среди сельчан были волнения, связанные с открытием в отношении местного сельхозпредприятия — КУСХП „Пестуница“ — ликвидационного производства. В настоящий момент во многом благодаря разъяснительной работе, проводимой с населением, эти „страсти“ улеглись, — пишет автор статьи. — Трудоустроить сельчан на вновь созданные рабочие места проявили инициативу местные крестьянско-фермерские хозяйства».

С жителями агрогородка встретился заместитель председателя райисполкома Алексей Героев. «Пустых обещаний не давал: знает, за каждое слово надо держать ответ, — рассказывает газета о визите чиновника. — Приняты меры реагирования на обращения граждан. В частности, после обрезки деревьев убрана территория возле дома № 6 по ул. Молодежная, с целью устранения течи проведено обследование канализации по ул. 2-я Садовая».

Статью завершает призыв председателя Витебского райисполкома Геннадия Сабынича «чаще ходить в народ». «Только тогда оперативно будут решаться важные вопросы жизнеобеспечения населения», — считает глава района.



