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Без мяса, молока и гнева. У православных христиан Беларуси начался Великий пост
19.02.2018 13:30 — Новости Общества | Tut.by
У православных христиан начался Великий пост, он продлится семь недель. Это самый строгий пост в году.
18 февраля митрополит Минский и Заславский Павел
Великий пост предназначен для подготовки верующих к празднику Пасхи,
— Строгий пост во все времена предполагал ограничения в пище, воздержание от развлечений и супружеских отношений, а также особые усилия в молитве и милостыне — например, употребляя более дешевую постную пищу, сэкономленное верующие жертвовали неимущим, —
Во время Великого поста по церковному уставу запрещено употребление продуктов животного происхождения — мяса, молока, яиц и рыбы,
Пост облегчается для больных, престарелых, беременных женщин, людей, занятых тяжелым трудом.
Кроме того, в дни поста христианам рекомендуется отказаться от увеселительных мероприятий, курения, употребления алкоголя, бороться с проявлениями гнева, обиды, осуждения.
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У православных христиан начался Великий пост, он продлится семь недель. Это самый строгий пост в году.
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