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Без мяса, молока и гнева. У православных христиан Беларуси начался Великий пост

19.02.2018 13:30 — Новости Общества | Tut.by  
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У православных христиан начался Великий пост, он продлится семь недель. Это самый строгий пост в году.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

18 февраля митрополит Минский и Заславский Павел обратился к верующим с назиданием перед началом Великого поста.

Великий пост предназначен для подготовки верующих к празднику Пасхи, сообщает сайт sobor.by. Пасха в этом году у православных верующих придется на 8 апреля.

— Строгий пост во все времена предполагал ограничения в пище, воздержание от развлечений и супружеских отношений, а также особые усилия в молитве и милостыне — например, употребляя более дешевую постную пищу, сэкономленное верующие жертвовали неимущим, — отмечает в интервью телеканалу «МИР 24» священник, ректор российского Свято-Филаретовского православно-христианского института Георгий Кочетков.

Во время Великого поста по церковному уставу запрещено употребление продуктов животного происхождения — мяса, молока, яиц и рыбы, уточняет БелТА. С понедельника по пятницу, если на эти дни не приходится какой-либо праздник, необходимо отказываться и от растительного масла. Рыба разрешается всего лишь дважды — на Благовещение и в Вербное воскресенье. По воскресеньям позволено некрепкое вино в небольших количествах.

Пост облегчается для больных, престарелых, беременных женщин, людей, занятых тяжелым трудом.

Кроме того, в дни поста христианам рекомендуется отказаться от увеселительных мероприятий, курения, употребления алкоголя, бороться с проявлениями гнева, обиды, осуждения.

 
 
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У православных христиан начался Великий пост, он продлится семь недель. Это самый строгий пост в году.

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