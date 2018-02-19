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В Гродно на общественных слушаниях решат, будет ли шлагбаум во дворах по проспекту Клецкова

19.02.2018 13:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Жители домов № 37 и № 39 по проспекту Клецкова в Гродно на собрании решили за собственные средства упорядочить парковку и установить на въезде во дворы шлагбаум. Для этого они заказали проект, который предполагает дополнительные парковочные места и разворотную площадку. Для спецтехники и машин экстренного вызов предусмотрены чипы, сообщает «Гродненская правда».


Администрация Октябрьского района Гродно с 23 февраля по 19 марта проведет общественное обсуждение по данному проекту. Его презентация состоится в актовом зале администрации Октябрьского района Гродно 26 февраля в 14.15. С экспозицией проекта и более подробной информацией можно будет ознакомиться в фойе администрации с 23 февраля по 9 марта в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Свои замечания и предложения по проекту с пометкой «Общественное обсуждение» можно отправлять с 23 февраля по 19 марта почтой или с нарочным на адрес: 230 024, г. Гродно, улица Гагарина, 18/2 или по электронной почте info@aor.by.

Подведет итоги специальная комиссия. Информация о том, что решили, будет размещена в «Гродзенской правде», на официальном сайте администрации района, информационном стенде администрации района.

По всем вопросам можно обращаться в администрацию района в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефону 52−30−58.

 
Теги: Гродно
 
 
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Жители домов № 37 и № 39 по проспекту Клецкова в Гродно на собрании решили за собственные средства упорядочить парковку и установить на въезде во дворы шлагбаум....

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