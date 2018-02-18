Сотрудников минской школы-интерната подозревают в преступлениях против половой неприкосновенности

Два сотрудника минской вспомогательной школы-интерната задержаны. Против них возбудили уголовные дела по преступлениям против половой неприкосновенности воспитанников, сообщили TUT.BY в Следственном комитете.



Фото взято с сайта: sk.gov.by

— Следственным управлением УСК по Минску расследуется два уголовных дела, возбужденных прокурором Московского района Минска по фактам совершения преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы в отношении воспитанников вспомогательной школы-интерната, — сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова. — Подозреваемыми признаны двое сотрудников учреждения образования.

Сотрудники задержаны. Проводятся следственные действия.