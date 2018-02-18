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Сотрудников минской школы-интерната подозревают в преступлениях против половой неприкосновенности

19.02.2018 15:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Два сотрудника минской вспомогательной школы-интерната задержаны. Против них возбудили уголовные дела по преступлениям против половой неприкосновенности воспитанников, сообщили TUT.BY в Следственном комитете.


Фото взято с сайта: sk.gov.by

— Следственным управлением УСК по Минску расследуется два уголовных дела, возбужденных прокурором Московского района Минска по фактам совершения преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы в отношении воспитанников вспомогательной школы-интерната, — сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова. — Подозреваемыми признаны двое сотрудников учреждения образования.

Сотрудники задержаны. Проводятся следственные действия.

 
Теги: Минск
 
 
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Два сотрудника минской вспомогательной школы-интерната задержаны. Против них возбудили уголовные дела по преступлениям против половой неприкосновенности...

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