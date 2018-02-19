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В Минске начался суд над оператором "Белсата", которого задержали на избирательном участке

19.02.2018 16:07 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минске начался суд над оператором телеканала «Белсат», которого милиция задержала на избирательном участке вечером 18 февраля.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В 15.30 Андрея Козела привели в зал суда. Обвинение ему предъявлено по ст. 23.4 КоАП (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

На голове у Андрея Козела большая шишка, его трясет.

— Меня кинули на стеклянные двери. Я упал головой или плечом, разбил двери. И потом было три удара по затылку, ребрам и по почкам, — рассказывает он о задержании на избирательном участке.

По информации РУВД Мингорисполкома, все происходило иначе: Андрей Козел оказал милиционеру активное неповиновение, «хватал сотрудника за форменное обмундирование».

— Для пресечения противоправных действий в отношении наблюдателя была применена физическая сила, — написано на сайте ГУВД. — Во время выдворения Андрей Козел ногой повредил остекление двери избирательного участка.

Перед судом Андрей Козел рассказал, что просил после задержания предоставить ему медпомощь, ему отказали.

— Мне даже не дали возможность ознакомиться с протоколом, — сказал Андрей Козел до начала заседания.

По ходатайству Андрея и его адвоката в суде объявлен перерыв, чтобы обвиняемый и его защитник могли ознакомиться с делом.

Среди тех, кто пришел в суд, — Олег Агеев, юрист Белорусской ассоциации журналистов.

TUT.BY поинтересовался у него, имел ли право Андрей Козел вести трансляцию с участка (оператор утверждал, что конфликт на участке разгорелся именно из-за этого).

— Выборы в стране проходят гласно и открыто. Соответственно, Конституция каждому гарантирует доступ к информации — сбор, переработку и распространение, — пояснил Олег Агеев. — Если нет запретов в законодательстве, значит, Андрей был вправе вести съемку. Соответственно, замечание на проведение должностного лица незаконно.

 
Теги: Минск
 
 
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