|
В Минске начался суд над оператором "Белсата", которого задержали на избирательном участке
19.02.2018 16:07 — Новости Общества | Tut.by
В Минске начался суд над оператором телеканала «Белсат», которого милиция
В 15.30 Андрея Козела привели в зал суда. Обвинение ему предъявлено по ст. 23.4 КоАП (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).
На голове у Андрея Козела большая шишка, его трясет.
— Меня кинули на стеклянные двери. Я упал головой или плечом, разбил двери. И потом было три удара по затылку, ребрам и по почкам, — рассказывает он о
По информации РУВД Мингорисполкома, все
— Для пресечения противоправных действий в отношении наблюдателя была применена физическая сила, — написано на сайте ГУВД. — Во время выдворения Андрей Козел ногой повредил остекление двери избирательного участка.
Перед судом Андрей Козел рассказал, что просил после задержания предоставить ему медпомощь, ему отказали.
— Мне даже не дали возможность ознакомиться с протоколом, — сказал Андрей Козел до начала заседания.
По ходатайству Андрея и его адвоката в суде объявлен перерыв, чтобы обвиняемый и его защитник могли ознакомиться с делом.
Среди тех, кто пришел в суд, — Олег Агеев, юрист Белорусской ассоциации журналистов.
TUT.BY поинтересовался у него, имел ли право Андрей Козел вести трансляцию с участка (оператор утверждал, что конфликт на участке разгорелся именно из-за этого).
— Выборы в стране проходят гласно и открыто. Соответственно, Конституция каждому гарантирует доступ к информации — сбор, переработку и распространение, — пояснил Олег Агеев. — Если нет запретов в законодательстве, значит, Андрей был вправе вести съемку. Соответственно, замечание на проведение должностного лица незаконно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его судят по обвинению в неповиновении милиции.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии