ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гродненец отправил в Англию более тысячи долларов за технику для майнинга, но так ее и не получил

19.02.2018 16:57 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

20-летний гродненец отправил в Англию 1200 долларов за устройство для майнинга криптовалют «Antminer S9», но товар так и не получил. Возбуждено уголовное дело, сообщает УВД Гродненского облисполкома.


Фото: indiamart.com, носит иллюстративный характер

Молодой человек отправил деньги через систему банковских переводов MoneyGram. В Англии 865 фунтов стерлингов были успешно обналичены, но нужную технику парень так и не получил. Он обратился в милицию. Кстати, похожее оборудование на зарубежных сайтах стоит в два раза дороже, чем сумма, за которую хотел его купить житель Гродно.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

Начальник отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий криминальной милиции УВД Гродненского облисполкома Сергей Черняк рассказал, что правоохранители Гродненской области постоянно сталкиваются с фактами мошенничества в интернете. Значительная их часть связана с приобретением товаров за границей.

 
Теги: Курсы валют, Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20-летний парень отправил в Англию 1200 долларов за устройство для майнинга криптовалют "Antminer S9", но товар так и не получил. Возбуждено уголовное дело.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Под Славгородом мужчина подвез пьяных братьев до дома и выгрузил на снег. Там они пролежали 16 часов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика