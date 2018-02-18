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Гродненец отправил в Англию более тысячи долларов за технику для майнинга, но так ее и не получил
19.02.2018 16:57 — Новости Общества | Tut.by
20-летний гродненец отправил в Англию 1200 долларов за устройство для майнинга криптовалют «Antminer S9», но товар так и не получил. Возбуждено уголовное дело,
Молодой человек отправил деньги через систему банковских переводов MoneyGram. В Англии 865 фунтов стерлингов были успешно обналичены, но нужную технику парень так и не получил. Он обратился в милицию. Кстати, похожее оборудование на зарубежных сайтах стоит в два раза дороже, чем сумма, за которую хотел его купить житель Гродно.
Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».
Начальник отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий криминальной милиции УВД Гродненского облисполкома Сергей Черняк рассказал, что правоохранители Гродненской области постоянно сталкиваются с фактами мошенничества в интернете. Значительная их часть связана с приобретением товаров за границей.
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20-летний парень отправил в Англию 1200 долларов за устройство для майнинга криптовалют "Antminer S9", но товар так и не получил. Возбуждено уголовное дело.
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