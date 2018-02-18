Гродненец отправил в Англию более тысячи долларов за технику для майнинга, но так ее и не получил

20-летний гродненец отправил в Англию 1200 долларов за устройство для майнинга криптовалют «Antminer S9», но товар так и не получил. Возбуждено уголовное дело, сообщает УВД Гродненского облисполкома.



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Молодой человек отправил деньги через систему банковских переводов MoneyGram. В Англии 865 фунтов стерлингов были успешно обналичены, но нужную технику парень так и не получил. Он обратился в милицию. Кстати, похожее оборудование на зарубежных сайтах стоит в два раза дороже, чем сумма, за которую хотел его купить житель Гродно.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

Начальник отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий криминальной милиции УВД Гродненского облисполкома Сергей Черняк рассказал, что правоохранители Гродненской области постоянно сталкиваются с фактами мошенничества в интернете. Значительная их часть связана с приобретением товаров за границей.