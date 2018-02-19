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Николай Лукашенко выступит в финале соревнований по биатлону среди детей и подростков
19.02.2018 18:16 — Новости Общества | Tut.by
В выходные Николай Лукашенко
В выходные, 24−25 февраля, в Раубичах пройдет финал соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба. Главным судьей будет биатлонист Алексей Айдаров, обладатель бронзы Олимпиады-98 в Нагано.
В финале примут участие 168 человек — по 24 спортсмена из всех областей и Минска. Дети и подростки, которые будут соревноваться в трех возрастных группах, уже победили на районных и областных соревнованиях.
В этом году в средней возрастной группе (13−14 лет) в соревнованиях впервые примет участие младший сын президента Николай Лукашенко. Но областных соревнованиях в спринтерской гонке он стал первым,
Николай Лукашенко на областных соревнованиях «Снежного снайпера». Кадр: телеканал ОНТ
«Снежный снайпер» проходит в Беларуси уже 12-й раз, соревнуются в нем только любители. В прошлом году организаторы ввели стрельбу из малокалиберной винтовки. Однако дети и подростки не переносят ружья, оружие дожидается их на огневом рубеже. Стреляют по мишени 115 мм. из положения лежа (в профессиональном биатлоне по этой мишени стреляют из положения стоя).
— Мы дарим детям праздник, даем им почувствовать себя настоящими биатлонными звездами, но стараемся этот момент момент огневого рубежа минимизировать. Чтобы они почувствовали запах пороха, щелканье настоящего затвора, но чтобы где-то на дистанции не мучить их дополнительными штрафными кругами. В прошлом году этих целей мы достигли, — рассказывает представитель Президентского спортивного круга Павел Егоров, который уже семь лет организует соревнования.
— Участвуют только любители?
— Да, основные этапы — самые первые, массовые — проходят среди учащихся общеобразовательных школ. Есть учителя физкультуры, которые любят это направление и создают кружки для подготовки учащихся к «Снежному снайперу» именно в общеобразовательных школах.
— А кто тренирует Николая Лукашенко?
— На этот вопрос не отвечу.
Как рассказал TUT.BY один из белорусских биатлонистов, Александр Лукашенко тренирует сына сам.
— Как вообще Николай себя показал на соревнованиях? — уточнили мы у Павла Егорова.
— Я могу оценить лишь на уровне «Снежного снайпера», на уровне тех детей, которых я вижу из года в год. Подготовка (у Николая Лукашенко. — Прим. TUT.BY) достаточно серьезная — как лыжная, так и стрельба.
Напомним, Николай Лукашенко также
Минувшей осенью сын президента пробежал с одноклассниками благотворительный километр ради помощи больнице.
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Финал соревнований "Снежный снайпер" пройдет 24-25 февраля в Раубичах
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