Николай Лукашенко выступит в финале соревнований по биатлону среди детей и подростков

В выходные Николай Лукашенко выступит в финале соревнований по биатлону «Снежный снайпер».



Николай Лукашенко второй слева во втором ряду Фото: mlyn.by

В выходные, 24−25 февраля, в Раубичах пройдет финал соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба. Главным судьей будет биатлонист Алексей Айдаров, обладатель бронзы Олимпиады-98 в Нагано.

В финале примут участие 168 человек — по 24 спортсмена из всех областей и Минска. Дети и подростки, которые будут соревноваться в трех возрастных группах, уже победили на районных и областных соревнованиях.

В этом году в средней возрастной группе (13−14 лет) в соревнованиях впервые примет участие младший сын президента Николай Лукашенко. Но областных соревнованиях в спринтерской гонке он стал первым, пише т Млын.by.

Николай Лукашенко на областных соревнованиях «Снежного снайпера». Кадр: телеканал ОНТ





«Снежный снайпер» проходит в Беларуси уже 12-й раз, соревнуются в нем только любители. В прошлом году организаторы ввели стрельбу из малокалиберной винтовки. Однако дети и подростки не переносят ружья, оружие дожидается их на огневом рубеже. Стреляют по мишени 115 мм. из положения лежа (в профессиональном биатлоне по этой мишени стреляют из положения стоя).

— Мы дарим детям праздник, даем им почувствовать себя настоящими биатлонными звездами, но стараемся этот момент момент огневого рубежа минимизировать. Чтобы они почувствовали запах пороха, щелканье настоящего затвора, но чтобы где-то на дистанции не мучить их дополнительными штрафными кругами. В прошлом году этих целей мы достигли, — рассказывает представитель Президентского спортивного круга Павел Егоров, который уже семь лет организует соревнования.

— Участвуют только любители?

— Да, основные этапы — самые первые, массовые — проходят среди учащихся общеобразовательных школ. Есть учителя физкультуры, которые любят это направление и создают кружки для подготовки учащихся к «Снежному снайперу» именно в общеобразовательных школах.

— А кто тренирует Николая Лукашенко?

— На этот вопрос не отвечу.

Как рассказал TUT.BY один из белорусских биатлонистов, Александр Лукашенко тренирует сына сам.

— Как вообще Николай себя показал на соревнованиях? — уточнили мы у Павла Егорова.

— Я могу оценить лишь на уровне «Снежного снайпера», на уровне тех детей, которых я вижу из года в год. Подготовка (у Николая Лукашенко. — Прим. TUT.BY) достаточно серьезная — как лыжная, так и стрельба.

Напомним, Николай Лукашенко также играет в хоккей в команде «Грифоны», которая не раз побеждала в турнире «Золотая шайба».



Николай Лукашенко — справа. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Минувшей осенью сын президента пробежал с одноклассниками благотворительный километр ради помощи больнице.



Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY