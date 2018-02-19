В суд направлено уголовное дело о хищениях на предприятии «Домановичи-Агро». Ущерб оценивается в 1,7 миллиона рублей, обвиняемые — бывший директор, руководитель двух других фирм и еще один мужчина. Подробности сообщает Генпрокуратура.



СУП «Домановичи-агро» считается одним из самых крупных и успешных предприятий в районе. Не раз становилось обладателем почетных грамот и дипломов. Фото из архива: Анжелика Василевская, TUT.BY

Еще в марте следователи рассказали о крупном хищении на предприятии «Домановичи-Агро» в Калинковичском районе. Все это якобы провернул директор вместе с руководителем одной из компаний в Минской области при помощи фиктивных документов на отгрузку скота, мяса и продукции. Похищенное потом продавалось в Беларуси и России.

По итогу, на судебной скамье окажутся трое: бывший директор «Домановичи-Агро», руководитель ООО «СПРК-Агро» и фермерского хозяйства «Матеевичское», а также некий гражданин В.

По материалам дела, главный фигурант подписывал документы и давал распоряжения отгружать продукцию в адрес двух указанных фирм.

«Данные хозяйства фактически не имели офисных, производственных и складских площадей, а служили для сокрытия фактов хищения, то есть документально принимали на себя долговые обязательства по произведенным отгрузкам продукции», — уточнили в прокуратуре.

После этого обвиняемый В. за наличный расчет сбывал коммерческим организациям и гражданам полученные мясные консервы, мясо, сыр, крупный рогатый скот.

С 2013 по 2016 год общий ущерб от деятельности преступной группы составил 1,7 миллиона рублей (примерно 880 тысяч долларов по актуальному курсу). Ущерб частично возмещен.

Бывшего директора «Домановичи-Агро» обвиняют в хищении и превышении полномочий. А руководителя двух фирм, так же как гражданина В. — в хищении, мошенничестве и подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями. Все трое под стражей.