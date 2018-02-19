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В суд передано дело о хищении мяса на "Домановичи-Агро". Ущерб оценивают в 880 тысяч долларов
19.02.2018 18:30 — Новости Общества | Tut.by
В суд направлено уголовное дело о хищениях на предприятии «Домановичи-Агро». Ущерб оценивается в 1,7 миллиона рублей, обвиняемые — бывший директор, руководитель двух других фирм и еще один мужчина. Подробности
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По итогу, на судебной скамье окажутся трое: бывший директор «Домановичи-Агро», руководитель ООО «СПРК-Агро» и фермерского хозяйства «Матеевичское», а также некий гражданин В.
По материалам дела, главный фигурант подписывал документы и давал распоряжения отгружать продукцию в адрес двух указанных фирм.
«Данные хозяйства фактически не имели офисных, производственных и складских площадей, а служили для сокрытия фактов хищения, то есть документально принимали на себя долговые обязательства по произведенным отгрузкам продукции», — уточнили в прокуратуре.
После этого обвиняемый В. за наличный расчет сбывал коммерческим организациям и гражданам полученные мясные консервы, мясо, сыр, крупный рогатый скот.
С 2013 по 2016 год общий ущерб от деятельности преступной группы составил 1,7 миллиона рублей (примерно 880 тысяч долларов по актуальному курсу). Ущерб частично возмещен.
Бывшего директора «Домановичи-Агро» обвиняют в хищении и превышении полномочий. А руководителя двух фирм, так же как гражданина В. — в хищении, мошенничестве и подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями. Все трое под стражей.
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По материалам дела, были похищены крупный рогатый скот, мясо, консервы и сыр. Потом краденое сбывали через коммерческие организации или граждан.
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