Минобразования признает недостаток белорусскоязычных школ в городах

Министерство образования знает о проблеме недостаточного количества школ с белорусским языком обучения в городах, заявила на пресс-конференции 19 февраля в Минске главный специалист управления общего среднего образования главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Минобразования Ирина Булавкина.

По словам чиновника, в стране действует 2845 учреждений общего среднего образования, из них в 1325 (46,6%) обучение ведется по-белорусски.

«Число белорусскоязычных учреждений образования большое, но в основном они находятся в сельской местности, — отметила она. — У нас есть проблема с тем, чтобы учреждения среднего образования с белорусским языком обучения создавались в областных центрах, городах, где число таких учреждений среднего образования незначительное».

«Мы видим в этом проблему. Мы рассматриваем эту проблему и решаем ее на совещаниях, ставим задачи и задания, отслеживаем, как этот вопрос решается на местах. Но вы же знаете, что создание учреждений общего среднего образования и классов с белорусским или русским языком обучения решается на местном уровне. То есть местные исполнительные и распорядительные органы принимают это решение в зависимости от экономической ситуации, особенностей региона и в соответствии с теми заявлениями, которые подают родители», — добавила Булавкина.

Представитель Минобразования отметила, что на родительских собраниях, в особенности тех, которые проводятся перед формированием первых классов, людям «всегда объясняют законодательство о возможности выбора языка обучения». «Внимание родителей обращается на то, что они имеют право подавать заявление [о приеме в школу] с указанием белорусского языка обучения», — сказала она.

Согласно статистике, опубликованной на сайте министерства, в 2016/2017 учебном году в 1−11-х классах школ Беларуси обучалось около 967 тыс. детей, из них 128,6 тыс. (13,3%) — на белорусском языке.