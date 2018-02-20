Итоги выборов, иск Япринцева к Чижу, поиски ребенка и худеющий президент - все за вчера

Синоптики говорят, на этой неделе в Беларуси будет очень холодно, да и без снега не обойдется. Зима не хочет сдавать свои позиции, будьте готовы — и утепляйтесь.
ВАЖНОЕ
Новости Олимпиады. Сегодня снова будем болеть за наших — они выступят в биатлоне. В 14.15 Надежда Скардино, Дарья Домрачева, Сергей Бочарников и Владимир Чепелин представят сборную Беларуси в смешанной эстафете. Тренер мужской команды Николай Лопухов считает, что реально побороться за медаль, трехкратный чемпион мира Вадим Сашурин с ним не согласен. Мы склоняемся к тому, что хорошим результатом для белорусской четверки будет попадание в первую восьмерку. Кстати, предлагаем оглянуться на прошедшие личные гонки Пхенчхана и пересмотреть некоторые биатлонные эпизоды под попкорн с друзьями. А вот тут объясняем, почему заявленный фристайлистом Гладченко в суперфинале сложнейший прыжок был не авантюрой, а единственно верным решением. Хоть и оставил нас без медали.
Кстати. Помните, у нас несколько месяцев публиковались истории белорусов о том, как они ведут свой бюджет — как и на что тратят деньги, какие лайфхаки по экономии используют и что в итоге могут себе позволить. И вот вчера мы назвали победителя.
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