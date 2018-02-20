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Итоги выборов, иск Япринцева к Чижу, поиски ребенка и худеющий президент - все за вчера

20.02.2018 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Синоптики говорят, на этой неделе в Беларуси будет очень холодно, да и без снега не обойдется. Зима не хочет сдавать свои позиции, будьте готовы — и утепляйтесь.

ВАЖНОЕ

Новости Олимпиады. Сегодня снова будем болеть за наших — они выступят в биатлоне. В 14.15 Надежда Скардино, Дарья Домрачева, Сергей Бочарников и Владимир Чепелин представят сборную Беларуси в смешанной эстафете. Тренер мужской команды Николай Лопухов считает, что реально побороться за медаль, трехкратный чемпион мира Вадим Сашурин с ним не согласен. Мы склоняемся к тому, что хорошим результатом для белорусской четверки будет попадание в первую восьмерку. Кстати, предлагаем оглянуться на прошедшие личные гонки Пхенчхана и пересмотреть некоторые биатлонные эпизоды под попкорн с друзьями. А вот тут объясняем, почему заявленный фристайлистом Гладченко в суперфинале сложнейший прыжок был не авантюрой, а единственно верным решением. Хоть и оставил нас без медали.


В стране подвели предварительные итоги местных выборов. На 18 111 избирательных округах выбрано 18 110 депутатов, на одном округе выборы не состоялись: вначале говорили, что единственный кандидат снялся сам, позже оказалось — был задержан силовиками. Оппозиционные кандидаты в облсоветы не прошли, оппозиция выборы не признала. А мы тем временем собрали топ-10 самых богатых новых депутатов Мингорсовета.

Вчера прошел суд над оператором телеканала «Белсат», которого милиция задержала на избирательном участке вечером 18 февраля — и вот что там было.

Еще один суд в Минске начал рассматривать иск Владимира Япринцева к бывшему партнеру Юрию Чижу — за снятые в 2015 году с его арестованного счета деньги. Будем следить, чем дело закончится.

Посмотрели, как средняя зарплата в Беларуси отличается от заработков наших соседей. У нас она в декабре чуть-чуть недотянула до заветных «попиццот» — а у них?

Вслед за velcom о подорожании услуг объявил life:). Подробности — по ссылке.

ПОПУЛЯРНОЕ

Вот здесь наш эксклюзив о ходе поисков Максима Мархалюка, который пропал в Беловежской пуще 16 сентября 2017 года. Обо всем, что сейчас происходит, о работе с экстрасенсами и волонтерами и о версиях, которые рассматривает следствие, нам рассказали в СК и дома и у Максима.


Объясняем, нужно ли вам идти в налоговую, подавать декларацию и платить налог, если, например, родственники иногда кидают на карточку деньги — и еще в нескольких нестандартных случаев «получения дохода».

К сожалению, многие белоруски, достигнув зрелости, перестают уделять время заботе о себе, приговаривая «я уже слишком стара для этого». Но есть и те, кто уверен: нужно следить за модой и даже после 50 можно и нужно выглядеть хорошо. Смотрите, каких красивых женщин мы нашли для фотопроекта о прекрасных белорусках «за 50»!

Жители маленького Зароново, что под Витебском, зовут президента в свой агрогородок, где нет газа, ржавая вода и колхоз-банкрот: «Я вам покажу настоящую Беларусь, а не ту, где перед вашим приездом моют крыши и красят траву. Я покажу вам, как люди выживают. Как годами пьют ржавую воду. Как в прекраснейшее озеро текут фекалии. Как квартиры покрыты плесенью», — обещает местная жительница. Как думаете, приедет?..

И немного позитива от рыбака-везунчика: посмотрите, какого огромного судака он поймал в Минском море!

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

На днях Александр Лукашенко рассказал, что его дневной рацион составляет 1,8 тысячи калорий. Мы задумались, не мало ли, и прикинули, как может выглядеть меню президента и зачем он худеет.

Спросили старшеклассников, почему им нравится и почему — не нравится современная школа и что в ней нужно изменить. Если отбросить юношеский максимализм, то к этим советам можно и прислушаться.

Немецкий национальный архив выложил на своем сайте цветные снимки Минска, сделанные фотографом Куртом Ломанном летом 1941 года. Обязательно посмотрите не известные ранее снимки белорусской столицы времен оккупации!


И вот еще один исторический текст: рассказываем, как 120 лет назад два минчанина поссорились на балу, стрелялись на дуэли, встретились в суде — и чем все это закончилось.

Все новости понедельника, 19 февраля

Кстати. Помните, у нас несколько месяцев публиковались истории белорусов о том, как они ведут свой бюджет — как и на что тратят деньги, какие лайфхаки по экономии используют и что в итоге могут себе позволить. И вот вчера мы назвали победителя.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Доброе утро! Синоптики говорят, на этой неделе в Беларуси будет очень холодно, да и без снега не обойдется. Зима не хочет сдавать свои позиции, будьте готовы - и...

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