Руководители, врачи и прокурор вошли в новый Брестский облсовет депутатов

По предварительным данным, в голосовании приняли участие 79,56% избирателей региона, в том числе 31,8% досрочно, пишет «Брестская газета».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Цифры по явке превзошли мои ожидания. Ранее я уже озвучивал, что, если будет порядка 75%, то это уже великолепный результат. Но по итогу явка избирателей получилась 79,56%. Для местных выборов это очень высокая явка. Она чуть-чуть ниже, чем была 4 года назад. Тогда высокую явку мы в большей степени объясняли событиями в Украине, которые действительно очень сильно повлияли на наших людей», — рассказал 19 февраля на итоговой пресс-конференции председатель областной избирательной комиссии по выборам депутатов в местные советы 28-го созыва Александр Коледа.

Александр Коледа, председатель Брестской областной избирательной комиссии по выборам депутатов в местные советы 28-го созыва. Фото: Людмила СЕЛЕХ

По его мнению, возможно, люди активно шли на избирательные участки благодаря хорошей погоде и празднику Масленицы.

Рекордсменом стал Пинский район — явка там составила 94,8%. Досрочно проголосовали 31,8%, что примерно соответствует уровню выборов в 2014 году.

Хуже всего люди шли на участки в Бресте, но за счет численности горожан именно областной центр внес самый большой вклад в общий высокий процент явки. По предварительным данным, в Бресте проголосовали 66,4% от внесенных в списки избирателей.

«Почему-то не очень высокую явку показывали отдельные соцдома, где люди на льготных условиях или бесплатно получили жилье. Т.е. те люди, которым государство очень помогло в решении главной проблемы — жилищной», — отметил Коледа.

По информации территориальных комиссий, за депутатские мандаты боролись 3237 кандидатов. В итоге избраны депутаты на всех 2962 округах. Все 220 советов сформированы в полномочном составе. В областной совет избрано 57 депутатов. По словам руководителя облизбиркома, практически все вновь избранные депутаты облсовета являются руководителями «серьезного уровня». Среди них — директор Брестского филиала РУП «Белпочта», председатель областной организации Белорусского союза женщин Валентина Пух, генеральный директор УП «Брестоблгаз» Евгений Казимирчик, директор ОДО «Панда» Александр Ласкович, гендиректор РУПП «Гранит» Эдуард Гаврилкович, генеральный директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.

В новый состав облсовета также вошли главврачи, руководители сельскохозяйственных и других организаций и даже один прокурор — в Пинске.

Из 57 вновь избранных в областной Совет депутатов 18 имеют опыт работы в совете предыдущего созыва, четверо являются членами политических партий (три представляют Республиканскую партию труда и справедливости и один — КПБ). Представители оппозиционных партий ни в один совет на этих выборах не прошли.