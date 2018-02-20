В Витебске пройдут прямые линии по вопросам работы ЖКХ

В Витебске 21−22 февраля пройдут прямые линии по вопросам работы ЖКХ. Горожане смогут пообщаться с управляющим ЖРЭТ и начальниками всех ЖЭУ.

21 февраля с 10.00 до 15.00 по телефону 8 0212 34−54−87 состоится прямая линия с управляющим ЖРЭТ Витебска Виталием Марксовичем Ивановым. Он ответит на вопросы, касающиеся эксплуатации и ремонта жилищного фонда.

22 февраля с 10.00 до 13.00 проведут «прямые линии» начальники всех 12-ти витебских ЖЭУ. Вас выслушают:

Дмитрий Николаевич Матюш, начальник ЖЭУ-1. Телефоны: 8 0212 48−60−05, 8033 399−58−01 (МТС).

Алена Николаевна Яблокова, исполняющая обязанности начальника ЖЭУ-5. Телефоны: 8 0212 64−71−75, 8033 399−58−03 (МТС).

Валерий Сергеевич Жилко, исполняющий обязанности начальника ЖЭУ-8. Телефоны: 8 0212 57−65−08, 8033 358−58−08 (МТС).

Дмитрий Александрович Гильбо, начальник ЖЭУ-9. Телефоны: 8 0212 48−72−68, 8033 399−58−09 (МТС).

Дмитрий Алексеевич Калинов, исполняющий обязанности начальника ЖЭУ-11. Телефоны: 8 0212 63−04−57, 8033 358−60−00 (МТС).

Василий Николаевич Зеньков, начальник ЖЭУ-14. Телефоны: 8 0212 24−01−49, 8033 399−59−14 (МТС).

Денис Владимирович Парчинский, начальник ЖЭУ-16. Телефоны: 8 0212 34−15−62, 8033 358−58−16 (МТС).

Валентина Михайловна Шаблова, исполняющая обязанности начальника ЖЭУ-19. Телефоны: 8 0212 60−31−98, 8033 358−59−19 (МТС).

Сергей Николаевич Ильюшкин, начальник ЖЭУ-21. Телефоны: 8 0212 57−08−52, 8033 358−58−21 (МТС).

Олег Викторович Буренков, начальник ЖЭУ-22. Телефоны: 8 0212 57−29−78, 8033 358−58−22 (МТС).

Валерий Михайлович Ждан, начальник ЖЭУ-24. Телефоны: 8 0212 23−15−09, 8033 399−61−24 (МТС).

Светлана Васильевна Мироненко, начальник ЖЭУ-28. Телефоны: 8 0212 69−38−11, 8033 399−58−28 (МТС).