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В Витебске начали строить Центр батута
20.02.2018 08:30 — Новости Общества | Tut.by
На проспекте Победы, рядом с Витебским госуниверситетом, начали строить Центр батута.
В октябре 2017 года горожанам
В здании также будет все для удобства и развития спортсменов: тренажерный зал, зал для аэробики, душевые, сауна, гостиница и т.д.
Архитекторы прислушались к пожеланиям батутистов. Зал будет иметь высоту 14 метров. «Это выше нормативных требований, но наши спортсмены уже достигают таких высот, и придется убеждать госэкспертизу оставить проект с повышенным параметром», — отметил Александр Зафатаев.
Финансировать объект намерены из областного и республиканского бюджетов.
Рядом с Центром батута власти города хотят создать современный спортгородок. Планируют построить бассейн, спортивную площадку под открытым небом. А еще — модернизировать старый университетский стадион, который сегодня
Про строительство Центра батута в Витебске заговорили после того как в 2016 году
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Возводить объект будет ДСК. Завершить стройку, согласно паспорту объекта, намерены уже в декабре нынешнего года.
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