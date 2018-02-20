В Витебске начали строить Центр батута

На проспекте Победы, рядом с Витебским госуниверситетом, начали строить Центр батута.





Заказчик строительства — УКС облисполкома. Архитектурно-планировочную концепцию проекта разработала авторская группа «Института «Витебскгражданпроект». Возводить объект будет ДСК. Завершить стройку, согласно паспорту объекта, намерены уже в декабре нынешнего года.

В октябре 2017 года горожанам презентовали проект спортивного объекта. Главный архитектор «Института «Витебскгражданпроект» Александр Зафатаев сообщил, что в здании площадью почти 3,7 тысячи кв. м устроят зал с 9 батутами с гимнастической дорожкой. Во время соревнований будут оставлять 4 батута. Для болельщиков поставят раздвижные трибуны на 250 мест. Установят необходимое оборудование — освещение, звук, мультимедийный экран — для ведения телетрансляций.

В здании также будет все для удобства и развития спортсменов: тренажерный зал, зал для аэробики, душевые, сауна, гостиница и т.д.





Архитекторы прислушались к пожеланиям батутистов. Зал будет иметь высоту 14 метров. «Это выше нормативных требований, но наши спортсмены уже достигают таких высот, и придется убеждать госэкспертизу оставить проект с повышенным параметром», — отметил Александр Зафатаев.

Финансировать объект намерены из областного и республиканского бюджетов.

Рядом с Центром батута власти города хотят создать современный спортгородок. Планируют построить бассейн, спортивную площадку под открытым небом. А еще — модернизировать старый университетский стадион, который сегодня шокирует «убитой» беговой дорожкой и больше похож на место для выгула собак, чем на площадку для тренировок.

Про строительство Центра батута в Витебске заговорили после того как в 2016 году Владислав Гончаров стал олимпийским чемпионом в этом виде спорта. В городе с сильной школой батута нет специального зала для тренировок. Занятия воспитанников СДЮСШОР № 1 проходят в СШ № 45.