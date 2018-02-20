В Бресте противники аккумуляторного завода грозятся выйти на площадь

Противники аккумуляторного завода «АйПауэр», который сейчас строится в СЭЗ «Брест», заявили, что если в течении недели власти Бреста и области не прекратят строительство завода, то они готовы вынести свой протест на главную площадь города, пишет «Брестская газета».





При этом они ссылаются на статью 35 Конституции Республики Беларусь, в которой говорится, что свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан Республики Беларусь, гарантируется государством. Порядок проведения указанных мероприятий определяется законом.

Вместе с тем юрист и правозащитник Роман Кисляк, комментируя ситуацию, отметил, что по нашему законодательству после 2011 года любой приход на площадь в протестных целях может быть расценен как несанкционированное пикетирование.

«Так что как бы люди себя ни вели, власти могут привлечь их за это к ответственности. И тем более тех, кто будет провозглашать лозунги. Учитывая опыт предыдущих лет, вполне вероятно, что площадь будет перекрыта и людей, возможно, даже не будут туда пропускать», — сказал юрист.

Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, а равно публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования с нарушением установленного порядка их организации или проведения, если в этих деяниях нет состава преступления, совершенные участником таких мероприятий, влекут предупреждение, или наложение штрафа в размере до 30 базовых величин, или административный арест (КоАП РБ, ст. 23.34, ч. 1).

Напомним, ранее активисты отправляли официальные обращения в горисполком и облисполком с предложением провести встречи по вопросам строительства аккумуляторного завода. Горисполком ответил, что объект относится не к его компетенции, а облисполком заявил, что строительство завода ведется в соответствии с законодательством и оснований для временного запрета строительства нет.

Как ранее сообщала «БГ», пока под Брестом строится завод аккумуляторных батарей, в городе и районе развернулась масштабная кампания против появления этого завода в СЭЗ. По состоянию на вечер 12 февраля собрано 33 576 подписей, однако сбор продолжался и после этого и 19 февраля стала известна новая цифра — 35 631. Планируется, что уже на этой неделе все собранные голоса против завода будут переданы вместе с обращением в Администрацию президента.