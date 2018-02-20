Мама Юрия Иванова, которого задержали в Питере по обвинению в убийстве после вмешательства в уголовное дело президента, говорит: несколько лет назад в Могилев уже приезжала комиссия из Минска. Она выясняла, почему ее сын больше года незаконно провел за решеткой, беседовала со Светланой Ивановой. Теперь, по словам президента, « откопали всех », кто имел отношение к оправдательному приговору по убийству.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Почти месяц страна следит за тем, как развивается громкое дело в Могилеве . О преступлении 2009 года, точнее его неожиданном повороте, рассказал президент. Он заявил, что за сутки лично изучил материалы после того, как к нему обратился отец убитой женщины. Много лет назад парня оправдал суд, но после вмешательства Лукашенко, он снова был задержан.

— Дал команду прокурору и председателю КГБ чего бы ни стоило расследовать это уголовное дело. Негодяя нашли в России, привезли в Минск, возбудили снова уголовное дело, начали расследовать. Притом я контролировал весь этот процесс. И оказалось, что он — убийца. А его фактически оправдали, — рассказал 1 февраля Александр Лукашенко.

Убийство 38-летней Светланы произошло в ее собственном доме. Тогда, в 2009 году, обвинение предъявили 25-летнему Юрию Иванову. В его явке с повинной говорилось: в тот день они со Светланой приготовили ужин, выпили, а потом случилась ссора, и молодой человек схватился за нож. Однако во время процесса обвиняемый от своих слов отказался, и суд оправдал Юрия Иванова. И вот спустя 8 лет его снова задержали.

— Для нас это все стало неожиданностью. Юра 9 лет жил и работал в Питере в строительной компании. На каком основании его сейчас задержали? Сына оправдал суд, ему выплатили компенсацию, а в августе 2017 года прилетели в Питер, надели на голову черный пакет, на руки — наручники и везли так до самого Минска. Я это дело не оставлю, буду писать в ООН! — эмоционально рассказывает TUT.BY Светлана, мама обвиняемого Юрия Иванова.

О том, что сын находится за решеткой, Светлане Ивановой рассказал дежурный адвокат. Женщина вспоминает: разговор был коротким.

— Он только сказал, Юра задержан по ст. 218 УК. Когда-то сын учился в могилевской школе милиции, но не закончил, никогда ничего не нарушал, не привлекался. Открываю Уголовный кодекс, а там написано: «Умышленное уничтожение либо повреждение имущества». Какое имущество, если он 9 лет тут не живет? — задается вопросом Светлана Иванова. — За эти семь месяцев со мной никто не связался, никто не соизволил позвонить. Два месяца моего адвоката не допускали к Юре, пока не написала в Генеральную прокуратуру и на сайт президента. Свиданий так и не дали.

Как рассказывает мама обвиняемого, после оглашения оправдательного приговора в Могилевском областном суде, он был обжалован в Верховном суде и оставлен без изменений.

— Потом приехала в Могилев проверка, чтобы наказать нашу прокуратуру. Говорили с моим адвокатом, со мной, сказали: «Не бойтесь». Я, конечно, боялась говорить. Мне ответили: «Мы не хотим вас наказать, мы хотим наказать тех, кто виновен». Кажется, кого-то сняли, потом вроде восстановили, — продолжает рассказывать TUT.BY Светлана Иванова. — Юра и теперь твердит, что невиновен. Не было найдено никакого орудия преступления, ту явку с повинной он написал под давлением. Сейчас в каждом письме из СИЗО КГБ сын пишет: «Не переживайте, смотрите за собой, скоро буду дома». У Юры нет никого роднее, чем я, мой младший сын и бабушка.

Женщина отмечает, до августа 2017 года к ее сыну не было никаких вопросов со стороны правоохранительных органов. Иногда «приходили, спрашивали у соседей про Юру». То, что ее сына и женщину, которую убили в 2009 году, связывали романтические отношения, Светлана Иванова отрицает:

— У Юры была девушка Зоя, ее тоже допрашивали, она ко мне приходила даже после его задержания. А эту женщину он совершенно не знал, пару раз заходил к ней с другом. Зачем? Не знаю. Какие у Юры могли быть мотивы для убийства?

Прокурор по делу после стал депутатом

Расследование уголовного дела по обвинению Юрия Иванова завершено, 31 января дело по ч.2 ст. 139 УК (Убийство с особой жестокостью) было направлено в Верховный суд. А президент 16 февраля во время общения с людьми в Слуцке сделал очередное заявление:

— Мне соответствующие службы доложили: «откопали» всех . И следователей, и милицию, и судей, и прокуроров. Сейчас будем с ними разбираться.

Судья Могилевского областного суда Галина Аксененко, которая вынесла оправдательный приговор, уже несколько лет на пенсии. В беседе с TUT.BY раньше она рассказывала, этот оправдательный приговор по убийству был для нее первым.

— Я работала качественно , поэтому приговоры оставались в силе. В моей 30-летней практике судьи было всякое: по пять раз могли отменять и снова к производству принимать. Поэтому заранее делать выводы, давать комментарии — это неправильно. Тем более что я не знаю, по какой причине отменили приговор, у нас оснований для отмены много, — комментировала TUT.BY 1 февраля экс-судья.

После появления информации о том, что всех причастных к делу «откопали», Галина Аксененко на контакт не идет.

— Я на пенсии, пожилой человек и не хочу говорить на эту тему, — в этот раз судья была краткой.

Государственным обвинителем по делу Юрия Иванова был Эдуард Сенькевич. От любых комментариев он отказался. По словам отца убитой, на суде прокурор запросил для Иванова 21 год.

Свою карьеру Сенькевич начинал в прокуратуре Бобруйска, сменил не одно место работы и возглавил прокуратуру Могилевской области. С 2012-го по 2016 год был депутатом парламента, заместителем председателя постоянной комиссии по законодательству. Во время его работы депутатами были внесены поправки в Уголовный кодекс, в частности, в статью 356 УК «Измена государству».

В настоящий момент Сенькевич возглавляет Могилевское областное отделение Республиканского общественного объединения «Белорусская теннисная федерация», награжден медалью «За трудовые заслуги».

После заявлений президента в Генпрокуратуре началась проверка, она еще не окончена и ее результаты неизвестны.