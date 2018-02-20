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Дело, которое "раскрыл" Лукашенко: Сыну выплатили компенсацию, он уехал, а затем - мешок на голову
20.02.2018 11:47 — Новости Общества | Tut.by
Мама Юрия Иванова, которого задержали в Питере по обвинению в убийстве после вмешательства в уголовное дело президента, говорит: несколько лет назад в Могилев уже приезжала комиссия из Минска. Она выясняла, почему ее сын больше года незаконно провел за решеткой, беседовала со Светланой Ивановой. Теперь, по словам президента, «
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— Для нас это все стало неожиданностью. Юра 9 лет жил и работал в Питере в строительной компании. На каком основании его сейчас задержали? Сына оправдал суд, ему выплатили компенсацию, а в августе 2017 года прилетели в Питер, надели на голову черный пакет, на руки — наручники и везли так до самого Минска. Я это дело не оставлю, буду писать в ООН! — эмоционально рассказывает TUT.BY Светлана, мама обвиняемого Юрия Иванова.
О том, что сын находится за решеткой, Светлане Ивановой рассказал дежурный адвокат. Женщина вспоминает: разговор был коротким.
— Он только сказал, Юра задержан по ст. 218 УК. Когда-то сын учился в могилевской школе милиции, но не закончил, никогда ничего не нарушал, не привлекался. Открываю Уголовный кодекс, а там написано: «Умышленное уничтожение либо повреждение имущества». Какое имущество, если он 9 лет тут не живет? — задается вопросом Светлана Иванова. — За эти семь месяцев со мной никто не связался, никто не соизволил позвонить. Два месяца моего адвоката не допускали к Юре, пока не написала в Генеральную прокуратуру и на сайт президента. Свиданий так и не дали.
Как рассказывает мама обвиняемого, после оглашения оправдательного приговора в Могилевском областном суде, он был обжалован в Верховном суде и оставлен без изменений.
— Потом приехала в Могилев проверка, чтобы наказать нашу прокуратуру. Говорили с моим адвокатом, со мной, сказали: «Не бойтесь». Я, конечно, боялась говорить. Мне ответили: «Мы не хотим вас наказать, мы хотим наказать тех, кто виновен». Кажется, кого-то сняли, потом вроде восстановили, — продолжает рассказывать TUT.BY Светлана Иванова. — Юра и теперь твердит, что невиновен. Не было найдено никакого орудия преступления, ту явку с повинной он написал под давлением. Сейчас в каждом письме из СИЗО КГБ сын пишет: «Не переживайте, смотрите за собой, скоро буду дома». У Юры нет никого роднее, чем я, мой младший сын и бабушка.
Женщина отмечает, до августа 2017 года к ее сыну не было никаких вопросов со стороны правоохранительных органов. Иногда «приходили, спрашивали у соседей про Юру». То, что ее сына и женщину, которую убили в 2009 году, связывали романтические отношения, Светлана Иванова отрицает:
— У Юры была девушка Зоя, ее тоже допрашивали, она ко мне приходила даже после его задержания. А эту женщину он совершенно не знал, пару раз заходил к ней с другом. Зачем? Не знаю. Какие у Юры могли быть мотивы для убийства?
Прокурор по делу после стал депутатом
Расследование уголовного дела по обвинению Юрия Иванова завершено, 31 января дело по ч.2 ст. 139 УК (Убийство с особой жестокостью) было направлено в Верховный суд. А президент 16 февраля во время общения с людьми в Слуцке сделал очередное заявление:
— Мне соответствующие службы доложили:
Судья Могилевского областного суда Галина Аксененко, которая вынесла оправдательный приговор, уже несколько лет на пенсии. В беседе с TUT.BY раньше она рассказывала, этот оправдательный приговор по убийству был для нее первым.
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После появления информации о том, что всех причастных к делу «откопали», Галина Аксененко на контакт не идет.
— Я на пенсии, пожилой человек и не хочу говорить на эту тему, — в этот раз судья была краткой.
Государственным обвинителем по делу Юрия Иванова был Эдуард Сенькевич. От любых комментариев он отказался. По словам отца убитой, на суде прокурор запросил для Иванова 21 год.
Свою карьеру Сенькевич начинал в прокуратуре Бобруйска, сменил не одно место работы и возглавил прокуратуру Могилевской области. С 2012-го по 2016 год был депутатом парламента, заместителем председателя постоянной комиссии по законодательству. Во время его работы депутатами были
В настоящий момент Сенькевич возглавляет Могилевское областное отделение Республиканского общественного объединения «Белорусская теннисная федерация», награжден медалью «За трудовые заслуги».
После заявлений президента в Генпрокуратуре началась проверка, она еще не окончена и ее результаты неизвестны.
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Мама Юрия Иванова, которого задержали в Питере после вмешательства в уголовное дело президента, говорит, несколько лет назад в Могилев уже приезжала президентская...
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