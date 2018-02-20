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Открылся обновленный сервисный центр «Оршагаза»

20.02.2018 — Новости Общества | Аршанская газета  
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Открылся обновленный сервисный центр по обслуживанию населения ПУ «Оршагаз», который находится в центре города – по улице Советской, 2.


В торжественной церемонии приняли участие председатель Витебского областного исполнительного комитета Николай Шерстнёв, помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Витебской области Александр Субботин, председатель Оршанского райисполкома Александр Позняк, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор производственного республиканского унитарного предприятия «Витебскоблгаз» Пётр Шершень.
Это второй в Витебской области подобный центр по обслуживанию населения. Первый был создан в Полоцке. В Орше реализован пилотный проект, который вобрал в себя самые современные достижения в обслуживании потребителей газа.
Центр призван улучшить и упростить порядок предоставления услуг населению по заявительному принципу «Одно окно», а также оптимизировать взаимодействие всех структурных подразделений ПУ «Оршагаз» для выполнения возложенных на филиал функций и задач, более качественного оказания услуг.
Центр по обслуживанию населения ПУ «Оршагаз» работает: понедельник-пятница – с 8.00 до 20.00 без перерыва на обед, в субботу – с 8.00 до 17.00 без перерыва на обед. Выходной – воскресенье.







Анастасия Турок.
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Открылся обновленный сервисный центр по обслуживанию населения ПУ «Оршагаз», который находится в центре города – по улице Советской, 2. В

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