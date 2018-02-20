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Открылся обновленный сервисный центр «Оршагаза»
20.02.2018 — Новости Общества | Аршанская газета
Открылся обновленный сервисный центр по обслуживанию населения ПУ «Оршагаз», который находится в центре города – по улице Советской, 2.
Анастасия Турок.
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Открылся обновленный сервисный центр по обслуживанию населения ПУ «Оршагаз», который находится в центре города – по улице Советской, 2. В
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