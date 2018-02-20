С 25 марта расписание автобусов из Минска в Европу переводят на летний график

С 25 марта страны Европы переходят на летнее время. По этой причине «Минсктранс» вносит изменения в график международных маршрутов, сообщается на сайте предприятия.



Фото из архива: Вадим Замировский, TUT.BY

По маршруту Минск — Мюнхен рейсы будут выполняться:

— из Минска с 25 марта по 27 ноября от АВ «Центральный» в 12.00 по средам, пятницам;

— из Мюнхена в 13.00 по пятницам, воскресеньям.

Кроме того, добавляются регулярные рейсы отправлением:

— из Минска по воскресеньям с 6 мая по 28 ноября (из Мюнхена по вторникам с 8 мая по 30 ноября);

— из Минска по четвергам с 7 июня по 30 августа (из Мюнхена по субботам с 9 июня по 1 сентября).

Для рейса Мюнхен — Минск с 25 марта по 27 ноября года устанавливается время:

— отправления из Берлина в 21.20 (вместо 20.50);

— отправления от АПП «Брест» в 11.30 (вместо 12.30);

— прибытия на АВ Бреста в 11.50 (вместо 12.50) и отправление в 12.00 (вместо 13.00);

— прибытия в Минск на АВ «Центральный» в 17.00 (вместо 18.00).

Рейсы по маршруту Минск — Белосток со временем отправления:

— из Минска от АВ «Центральный» в 23.30 по пятницам;

— из Белостока в 16.00 (вместо 15.00) по воскресеньям.

Минск — Варшава через Барановичи и Брест со временем отправления:

— из Минска от АВ «Центральный» ежедневно в 06.10, 18.30 (вместо 19.30);

— из Варшавы ежедневно соответственно в 12.00, 16.30.

А по маршруту Минск — Варшава без заезда в Барановичи и Брест со временем отправления:

— из Минска от АВ «Центральный» ежедневно в 21.30 (вместо 22.00);

— из Варшавы ежедневно соответственно в 21.00.

Автобус по маршруту Минск — Вильнюс будет отправляться:

— из Минска от АВ «Центральный» в 08.30, 09.30, 11.00 и 12.00 ежедневно, в 01.35 — по воскресеньям и понедельникам;

— из Вильнюса соответственно в 14.00, 18.30, 16.00 и 17.30 ежедневно; в 17.00 по воскресеньям, в 08.00 по понедельникам.

Рейс из Минска в 12.00 (от автовокзала Вильнюса в 17.30) выполняется без остановочного пункта «Ошмяны». Для рейса Минск — Вильнюс (12.00) устанавливается время прибытия в аэропорт Вильнюса в 16.07 (вместо 16.47), на АВ «Вильнюс» в 16.20 (вместо 17.00), в Минск в 21.40 (вместо 22.20).

Рейсы Минск — Рига через Вильнюс будут следовать:

— из Минска от АВ «Центральный» в 22.00 ежедневно;

— из Риги в 22.00 ежедневно.

Минск — Рига:

— из Минска от АВ «Центральный» в 08.50 ежедневно (вместо 09.50);

— из Риги в 08.50 ежедневно.

Автобусы по направлению Минск — Рига —Таллин:

— из Минска от АВ «Центральный» в 21.50 по пятницам,

— из Таллина в 16.30 и из Риги в 21.20 по воскресеньям.

Рейсы по маршруту Минск — Каунас:

— из Минска от АВ «Центральный» в 07.30 и 23.30 ежедневно;

— из Каунаса соответственно в 16.00 и 18.40 ежедневно.

Минск — Калининград:

— из Минска от АВ «Центральный» в 06.00 (вместо 07.00) ежедневно, кроме среды и субботы;

— из Калининграда в 10.15 (вместо 11.15) ежедневно, кроме четверга и воскресенья.

Минск — Калининград через Каунас со временем отправления:

— из Минска от АВ «Центральный» в 20.30 (вместо 21.00) по четвергам, пятницам;

— из Калининграда в 20.00 по пятницам, субботам.

Минск — Киев:

— из Минска от АВ «Центральный» в 19.00 и 22.30 ежедневно;

— из Киева в 19.00 и 21.30 ежедневно в Минск.

Напомним, Европа переходит на летнее время в ночь на 25 марта, стрелки переведут на час вперед. Таким образом время в Минске, Вильнюсе, Киеве и Риге сравняется. А разница с Варшавой сократится на час.