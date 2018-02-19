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И снова рекорд. Под Молодечно у самогонщиков изъяли почти тонну спиртного и 14 - браги
20.02.2018 15:22 — Новости Общества | Tut.by
На днях в деревне Клопачи милиция нашла самогонное производство. Изъято 913 литров самогона и 14 тонн браги — это крупнейшая партия суррогата в Минской области с начала года. Подробности
Самогонный цех был оборудован в доме на окраине малолюдной деревни в Молодечненском районе. За процессом изготовления на месте застигли двух мужчин возрастом 25 и 30 лет.
«Самогон они гнали только в темное время суток. Средний объем выгонки — около тонны. В этот раз мужчины были задержаны в момент окончания процесса, основная масса продукта уже была готова к вывозу», — рассказали в милиции.
В отношении мужчин составлены административные протоколы, их рассмотрит суд. Сейчас милиция ищет продавца, который развозил готовый продукт на «точки».
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Это крупнейшая партия суррогата в Минской области с начала года.
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