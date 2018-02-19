ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

И снова рекорд. Под Молодечно у самогонщиков изъяли почти тонну спиртного и 14 - браги

20.02.2018 15:22 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На днях в деревне Клопачи милиция нашла самогонное производство. Изъято 913 литров самогона и 14 тонн браги — это крупнейшая партия суррогата в Минской области с начала года. Подробности сообщает УВД Миноблисполкома.


Самогонный цех был оборудован в доме на окраине малолюдной деревни в Молодечненском районе. За процессом изготовления на месте застигли двух мужчин возрастом 25 и 30 лет.


«Самогон они гнали только в темное время суток. Средний объем выгонки — около тонны. В этот раз мужчины были задержаны в момент окончания процесса, основная масса продукта уже была готова к вывозу», — рассказали в милиции.

В отношении мужчин составлены административные протоколы, их рассмотрит суд. Сейчас милиция ищет продавца, который развозил готовый продукт на «точки».

 
 
Ссылка на источник 82
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это крупнейшая партия суррогата в Минской области с начала года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Мараться за 100 долларов?" Полоцкого следователя осудили за хищение денег обвиняемого
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика