И снова рекорд. Под Молодечно у самогонщиков изъяли почти тонну спиртного и 14 - браги

На днях в деревне Клопачи милиция нашла самогонное производство. Изъято 913 литров самогона и 14 тонн браги — это крупнейшая партия суррогата в Минской области с начала года. Подробности сообщает УВД Миноблисполкома.





Самогонный цех был оборудован в доме на окраине малолюдной деревни в Молодечненском районе. За процессом изготовления на месте застигли двух мужчин возрастом 25 и 30 лет.





«Самогон они гнали только в темное время суток. Средний объем выгонки — около тонны. В этот раз мужчины были задержаны в момент окончания процесса, основная масса продукта уже была готова к вывозу», — рассказали в милиции.

В отношении мужчин составлены административные протоколы, их рассмотрит суд. Сейчас милиция ищет продавца, который развозил готовый продукт на «точки».