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Минский КГК выявил преступную группу, которая незаконно продавала мясо
20.02.2018 15:53 — Новости Общества | Tut.by
Минский комитет госконтроля пресек незаконную деятельность группы людей, которая незаконно покупала и продавала свежее мясо. Об этом
С марта 2017 года по февраль 2018-го группа людей покупала туши животных за наличку в сельскохозяйственных предприятиях Минской области. При этом в бухгалтерском учете сельхозпредприятий продукция отражалась как реализованная живым весом собственным работникам.
В последующем туши разделывалась и сортировалась. Готовое мясо и мясные продукты продавались в Минской и Могилевской областях. Группа лиц не была зарегистрирована в качестве субъекта хозяйствования.
Комитет госконтроля провел более 20 обысков, наложил арест на имущество фигурантов, изъял деньги, а также «черную бухгалтерию». Общая сумма дохода, полученная в результате незаконной деятельности, составила больше 100 тысяч рублей.
В отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 233 УК РБ (незаконная предпринимательская деятельность).
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Сумма незаконно заработанного составила 100 тысяч рублей.
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