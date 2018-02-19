Минский КГК выявил преступную группу, которая незаконно продавала мясо

Минский комитет госконтроля пресек незаконную деятельность группы людей, которая незаконно покупала и продавала свежее мясо. Об этом сообщает КГК.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

С марта 2017 года по февраль 2018-го группа людей покупала туши животных за наличку в сельскохозяйственных предприятиях Минской области. При этом в бухгалтерском учете сельхозпредприятий продукция отражалась как реализованная живым весом собственным работникам.

В последующем туши разделывалась и сортировалась. Готовое мясо и мясные продукты продавались в Минской и Могилевской областях. Группа лиц не была зарегистрирована в качестве субъекта хозяйствования.

Комитет госконтроля провел более 20 обысков, наложил арест на имущество фигурантов, изъял деньги, а также «черную бухгалтерию». Общая сумма дохода, полученная в результате незаконной деятельности, составила больше 100 тысяч рублей.

В отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 233 УК РБ (незаконная предпринимательская деятельность).