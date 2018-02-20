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Верховный суд оставил без изменений приговор японскому художнику, осужденному в Минске
20.02.2018 16:09 — Новости Общества | Tut.by
Даичи Йошида был приговорен к 4,5 года колонии усиленного режима за провоз через границу огнестрельного оружия.
— Жалоба будет рассмотрена объективно и в соответствии
Историю японского художника Даичи Йошида рассказало
Адвокат японского художника Дмитрий Шилов сообщил TUT.BY, что получил письмо из Верховного суда, в котором говорится: приговор оставлен без изменений.
— Это было надзорное производство, поэтому стороны не вызывались, — поясняет Дмитрий Шилов. — Даичи пока не видел, он в колонии, сообщу эту новость почтой. Конечно, у него есть еще право обратиться в Верховный суд, но это решать клиенту: будет он это делать или нет. В ответе заместителя председателя Верховного суда говорится, что никаких нарушений нет и он считает вынесенный приговор законным.
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Даичи Йошида был приговорен к 4,5 года колонии усиленного режима за провоз через границу огнестрельного оружия.
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