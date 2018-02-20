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Верховный суд оставил без изменений приговор японскому художнику, осужденному в Минске

20.02.2018 16:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Даичи Йошида был приговорен к 4,5 года колонии усиленного режима за провоз через границу огнестрельного оружия.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Жалоба будет рассмотрена объективно и в соответствии с законом, — заявлял во время пресс-конференции 31 января Валерий Калинкович, первый зампредседателя Верховного суда.

Историю японского художника Даичи Йошида рассказало «Радыё Свабода». Японец летел транзитом из Украины в Японию, в Минском национальном аэропорту у пассажира досмотрели багаж и задержали. По информации «Радыё Свабода», у него в чемодане нашли 10 замков и 4 ствольные коробки к винтовке Мосина. Японец Даичи Йошида не признал своей вины и пояснил, что украинская таможня разрешила провозить этот груз, вопросов в Киеве он не вызвал. Приговор первой инстанции был обжалован в Верховном суде.

Адвокат японского художника Дмитрий Шилов сообщил TUT.BY, что получил письмо из Верховного суда, в котором говорится: приговор оставлен без изменений.

— Это было надзорное производство, поэтому стороны не вызывались, — поясняет Дмитрий Шилов. — Даичи пока не видел, он в колонии, сообщу эту новость почтой. Конечно, у него есть еще право обратиться в Верховный суд, но это решать клиенту: будет он это делать или нет. В ответе заместителя председателя Верховного суда говорится, что никаких нарушений нет и он считает вынесенный приговор законным.

 
Теги: Новости
 
 
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Даичи Йошида был приговорен к 4,5 года колонии усиленного режима за провоз через границу огнестрельного оружия.

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