ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В минской школе-интернате, где вскрылись случаи насилия, проверят еще и финансовые вопросы

20.02.2018 17:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Столичная милиция изучает, как расходовалась спонсорская помощь во вспомогательной школе-интернате № 7. Напомним, недавно два сотрудника учреждения были задержаны по подозрению в насилии над воспитанниками.

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Московского РУВД проводят проверку по факту «законности расходования спонсорской помощи» во вспомогательной школе-интернате № 7.

«Просим лиц, которые передавали наличные денежные средства в качестве спонсорской помощи вышеуказанному учебному заведению, сообщить в милицию», — сообщила официальный представитель РУВД Ольга Михаленя.

В таком случае граждан просят обращаться лично (улица Грушевская, 9) или по телефонам: 8 (029) 165-58-95, 8 (017) 239 63 44.

Ранее стало известно, что в Московском районе Минска расследуются уголовные дела по фактам совершения преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы в отношении воспитанников. Фигуранты — двое работников школы-интерната, а их жертвами стали воспитанники.

По данным TUT.BY, случай произошел в минской вспомогательной школе-интернате № 7. Там обучаются дети с особенностями психофизического развития.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 216
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столичная милиция изучает, как расходовалась спонсорская помощь.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Витебске разыскивают мужчину, который украл 2000 рублей на рынке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика