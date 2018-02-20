В минской школе-интернате, где вскрылись случаи насилия, проверят еще и финансовые вопросы

Столичная милиция изучает, как расходовалась спонсорская помощь во вспомогательной школе-интернате № 7. Напомним, недавно два сотрудника учреждения были задержаны по подозрению в насилии над воспитанниками.

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Московского РУВД проводят проверку по факту «законности расходования спонсорской помощи» во вспомогательной школе-интернате № 7.

«Просим лиц, которые передавали наличные денежные средства в качестве спонсорской помощи вышеуказанному учебному заведению, сообщить в милицию», — сообщила официальный представитель РУВД Ольга Михаленя.

В таком случае граждан просят обращаться лично (улица Грушевская, 9) или по телефонам: 8 (029) 165-58-95, 8 (017) 239 63 44.

Ранее стало известно , что в Московском районе Минска расследуются уголовные дела по фактам совершения преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы в отношении воспитанников. Фигуранты — двое работников школы-интерната, а их жертвами стали воспитанники.

По данным TUT.BY, случай произошел в минской вспомогательной школе-интернате № 7. Там обучаются дети с особенностями психофизического развития.